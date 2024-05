Кремль преследует несколько целей: в ISW объяснили, что стоит за визитом Путина в Китай

Глава РФ Владимир Путин рассматривает отношения с Китаем как решающие для его усилий по дальнейшей мобилизации российской экономики и оборонной промышленности на поддержание затяжной войны против Украины. Для достижения новых договоренностей в этом вопросе он и поехал на встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В Пекине 16 мая они подписали ряд документов, направленных на признание и углубление их двустороннего сотрудничества. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По сообщениям китайских и кремлевских СМИ, в ходе встречи Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление; несколько соглашений в области сельского хозяйства и экологии; соглашение о строительстве инфраструктуры и инженерных сооружений, а также несколько медиасоглашений. Оба в своих публичных выступлениях отмечали важность двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

В состав российской делегации входили несколько чиновников и бизнесменов, которые тоже продвигали усилия Кремля по дальнейшей мобилизации оборонной промышленности. Среди них недавно назначенный министр обороны Андрей Белоусов и уволенный с этой должности Сергей Шойгу, ставший секретарем Совета безопасности. Первый за несколько дней до этой поездки заявил о своем намерении сосредоточиться на интеграции российской военной экономики в общую экономику РФ. Второму же Путин поручил работать с комиссией по военно-промышленному комплексу.

Кроме них, в Пекин вместе с диктатором отправились глава Службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, основатель алюминиевой компании "РУСАЛ" Олег Дерипаска, глава "Роснефти" Игорь Сечин и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Российская делегация, вероятно, стремилась расширить сотрудничество со своими китайскими коллегами, что будет способствовать общему расширению экономических связей между Россией и КНР", – предположили в ISW.

Журнал The Economist еще 29 апреля сообщал, что российская оборонная промышленность все больше полагается на Китай в поставках товаров двойного назначения (например, полупроводники и навигационное оборудование) для поддержки производства вооружений. Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 мая заявил, что экспорт Пекином товаров двойного назначения в Москву помог агрессору значительно увеличить оборонное производство, а в целом 70% российских станков и 90% микроэлектроники производятся в КНР.

"Китай ранее сигнализировал об опасениях, что его экономические отношения с Россией могут поставить китайские предприятия под угрозу вторичных санкций. Но Путин, вероятно, решил предотвратить эти опасения, поскольку российская оборонная промышленность становится все более зависимой от КНР", – оценили аналитики цели поездки диктатора в Пекин.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента США на фоне визита в Китай российского диктатора Путина сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

