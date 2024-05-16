'Подпитывает угрозу': в США на фоне визита Путина в Пекин сделали резкое заявление о сотрудничестве КНР и РФ

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на фоне визита в Китай российского диктатора Владимира Путина сделали резкое заявление о сотрудничестве Москвы и Пекина. Там назвали "неприемлемым" то, что китайские компании оказывают помощь России в войне против Украины.

О взаимодействии РФ и Китая высказалась пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 15 мая. Штаты неоднократно советовали Пекину прекратить поддержку Москвы в ее агрессии против Украины.

"Я хочу прояснить одну вещь: мы считаем неприемлемым, что китайские компании помогают Путину вести эту войну против Украины", – сказала представительница Белого дома.

Она добавила, что если Китай стремится к хорошим отношениям с Европой и другими странами, то он не может "продолжать подпитывать крупнейшую на данный момент угрозу европейской безопасности". Жан-Пьер подчеркнула, что такой позиции придерживаются не только США, но и партнеры по Группе семи, НАТО и ЕС.

Напомним, что в ночь на 16 мая Путин прибыл в Пекин по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина. Российский диктатор пробудет в КНР два дня. Путинский помощник Юрий Ушаков сказал, что Путин и Си поговорят на встрече тет-а-тет "за чаем" и на закрытой встрече в формате "1+4", в которой примут участие новый министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и Ушаков.

В конце апреля Пекин посетил государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен, который предостерег КНР от углубления военной поддержки России.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Соединенные Штаты Америки пригрозили Китаю санкциями за содействие в передаче оружия Северной Кореи в Россию. Поведение Пекина создает риски в регионе, а также является "прямым неуважением" Украины.

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