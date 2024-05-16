Путин прилетел в Китай: что известно о целях и программе визита. Видео

Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 16 мая прибыл в китайский Пекин по приглашению своего китайского коллеги Си Цзиньпина. Путин пробудет в КНР два дня.

Об этом лаконично сообщили в Кремле. Ряд авторитетных изданий добавил, что вновь назначенный министр обороны Андрей Белоусов, а также министр иностранных дел Сергей Лавров, новый секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и советник по внешней политике Юрий Ушаков прибыли в Китай вместе с российским диктатором.

Ранее полагали, что вместе с Путиным в Пекин прибудет глава "Газпрома" Алексей Миллер. Но последний в среду отправился с "рабочим визитом" в Иран.

Интересно, что в Москве обрезали видео, как кремлевский коротышка "садится" в машину, потому что фактически он в нее просто заходит, даже не пригибаясь.

Ушаков неформально сообщил, что лидеры двух стран проведут переговоры, где обсудят вопросы Украины, Азии, энергетики и торговли.

В свою очередь агентство Reuters выяснило, что 71-летний Путин и 70-летний Си примут участие в "торжественном вечере по случаю 75-летия признания Советским союзом Китайской народной республики". Как известно, КНР была провозглашена Мао Цзэдуном в 1949 году.

Также Путин посетит Харбин на северо-востоке Китая. "Самый большой русский город КНР" известен прежде всего как перевалочный пункт для обхода западных санкций в отношении России.

Ранее Путина Пекин посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, предостерегавший КНР от углубления военной поддержки России.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице Франции Париже состоялись переговоры Си Цзиньпина и французского президента Эммануэля Макрона в формате с глазу на глаз. Известно, что Си снова пообещал: Пекин не будет передавать оружие стране-агрессору России для ведения войны против Украины.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц также посетил Китай.

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