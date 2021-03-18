Кадыров вступился за Путина и назвал Байдена 'опасным для всего человечества'

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "опасным для всего человечества" президента США Джо Байдена и посоветовал ему лечиться. Так соратник российского лидера отреагировал на слова демократа о Путине-"убийце".

Соответствующее мнение он высказал в своем Telegram-канале. По его словам, режимы в Америке меняются, но "ни один из ее руководителей не отступает от роли мирового шерифа".

"Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", – написал Кадыров.

Он отметил, мол, представлял себе американского лидера "более грамотным политиком", думал, что у него "свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром". При этом лидер Чечни попросил администрацию Белого дома "очень внимательно следить за Байденом".

"И на этом фоне он судит Россию и критикует Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца 20 века является виновником масштабных войн в десятках стран... сегодня имеет наглость называть президента России убийцей", – выразил негодование соратник Путина. ⠀

Более того, в конце он добавил, что приглашает Байдена к себе в Грозный, хоть тот и был включен в его санкционный список, чтобы "вылечить его или как минимум восстановить ему память".

Отметим, что перед этим Путин сам отреагировал на высказывания Байдена, заявив: "кто обзывается, сам так называется".

Как сообщал OBOZREVATEL:

американский президент Джо Байден назвал "убийцей" главу Кремля Владимира Путина и обвинил его в "очернении" своей репутации.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что администрация президента США Джо Байдена намерена изменить подход к Российской Федерации в отличии от прошлого главы государства Дональда Трампа.

В МИД России заявили, что после этого отношения США и России зашли в тупик, а рубль обвалился к доллару и евро.

Также председатель Комитета по международным делам России Константин Косачев предупредил об ответной реакции на "хамские" заявления Байдена.