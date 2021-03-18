Кадыров вступился за Путина и назвал Байдена "опасным для всего человечества"
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "опасным для всего человечества" президента США Джо Байдена и посоветовал ему лечиться. Так соратник российского лидера отреагировал на слова демократа о Путине-"убийце".
Соответствующее мнение он высказал в своем Telegram-канале. По его словам, режимы в Америке меняются, но "ни один из ее руководителей не отступает от роли мирового шерифа".
"Однозначно, что Байдену лечиться надо, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", – написал Кадыров.
Он отметил, мол, представлял себе американского лидера "более грамотным политиком", думал, что у него "свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром". При этом лидер Чечни попросил администрацию Белого дома "очень внимательно следить за Байденом".
"И на этом фоне он судит Россию и критикует Владимира Путина. Заметьте, лидер страны, которая только с конца 20 века является виновником масштабных войн в десятках стран... сегодня имеет наглость называть президента России убийцей", – выразил негодование соратник Путина. ⠀
Более того, в конце он добавил, что приглашает Байдена к себе в Грозный, хоть тот и был включен в его санкционный список, чтобы "вылечить его или как минимум восстановить ему память".
Отметим, что перед этим Путин сам отреагировал на высказывания Байдена, заявив: "кто обзывается, сам так называется".
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