В России предупредили об ответной реакции на 'хамские' заявления Байдена

Согласие президента США Джо Байдена с утверждением, что глава Кремля Владимир Путин – убийца, недопустимо. Американская сторона должна немедленно извиниться за этот инцидент, иначе это чревато ответными реакциями.

Об этом сообщил в Facebook председатель Комитета по международным делам России Константин Косачев. Россия уже отозвала своего посла из Вашингтона и это может быть не последний ответ со стороны Москвы.

"Любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль... Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения", – сообщил Косачев.

По его словам, отзыв российского посла из США в Москву - оперативная и адекватная реакция в такой ситуации.

"Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны", - заключил российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он главу Кремля Владимира Путина убийцей.