После слов Байдена о Путине-убийце упал рубль, а РФ временно отозвала посла в США

После того, как американский президент Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, является ли глава РФ Владимир Путин убийцей, в МИД России заявили, что отношения двух стран зашли в тупик, а рубль обвалился к доллару и евро.

Так, официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова вызвала на консультацию посла страны в Вашингтоне Антонова, чтобы "проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Захарова отметила, что новая американская администрация находится у власти почти два месяца, "не за горами символический рубеж в 100 дней".

Россия за это время хочет определить, "какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик", заявила дипломат.

Кроме того, 17 марта около 14:00 (по Москве, 13:00 по Киеву), как свидетельствуют данные Московской биржи, курс доллара подскочил с 73,1 до 74 рублей, потом опустился до 73,8 рубля.

По состоянию на 18:50 (по Киеву) доллар стоил 74,02 рубля.

При этом, около 14:00 по Москве курс евро подскочил с 87,1 до 88,02 рубля. По состоянию на 18:50 (по Киеву) евро стоил 88,12 рубля.

Предлагаем посмотреть фрагмент интервью с резонансным заявлением президента США:

Как сообщал OBOZREVATEL, вскоре после инаугурации на пост президента, в январе 2021 года, Джо Байден провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Известно, что в ходе беседы американский лидер не скрывал своей обеспокоенности на счет отношений между странами.

Также известно, что глава Белого дома Джо Байден выразил поддержку Украины в разговоре с Путиным.