Слова Байдена о Путине-"убийце" подтверждаются реальными фактами, – Кравчук
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал мнение американского президента Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин – убийца. Так руководитель ТКГ прокомментировал резонанс в СМИ, который вызвали слова главы Белого дома.
Об этом Кравчук сообщил в эфире канала "Украина 24". Он считает, что Россию и США ждет обострение отношений.
"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина – я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев", – сказал Кравчук.
При этом глава ТКГ подметил, что американский лидер, скорее всего, руководствовался фактами, говоря о Путине.
"Я заявляю: да, украинцев сегодня убивают на Донбассе. Возможно, и Байден это видит, и он это не просто придумал, а по реальному факту", – добавил политик.
Как писал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что Путин - убийца.
Вскоре появилась возмутительная реакция окружения главы Кремля, а вскоре РФ отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений.
Позже на слова президента США отреагировал и сам Путин. Лидер РФ пожелал Байдену "здоровья" и намекнул, что убийцей как раз таки является он.