Слова Байдена о Путине-'убийце' подтверждаются реальными фактами, – Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал мнение американского президента Джо Байдена о том, что лидер РФ Владимир Путин – убийца. Так руководитель ТКГ прокомментировал резонанс в СМИ, который вызвали слова главы Белого дома.

Об этом Кравчук сообщил в эфире канала "Украина 24". Он считает, что Россию и США ждет обострение отношений.

"Я думаю, это будет обострение отношений. Правильно говорит Байден или неправильно? Если сегодня на Донбассе погибло 13 тыс. украинцев, и их убивают потому, что Украина хочет иметь свое право на внутреннюю и внешнюю политику, и эту войну развязала Россия, и не без участия Путина – я не могу сказать, что Кремль и его руководство и сам Путин не убивают украинцев", – сказал Кравчук.

При этом глава ТКГ подметил, что американский лидер, скорее всего, руководствовался фактами, говоря о Путине.

"Я заявляю: да, украинцев сегодня убивают на Донбассе. Возможно, и Байден это видит, и он это не просто придумал, а по реальному факту", – добавил политик.