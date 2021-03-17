В Белом доме заявили, что Россия ответит за свои действия

Администрация президента США Джо Байдена намерена изменить подход к Российской Федерации в отличии от прошлого главы государства Дональда Трампа.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Трансляция ее брифинга 17 марта велась на странице администрации президента в Twitter. По ее словам, теперь Кремлю придется отвечать за свои действия.

Псаки подчеркнула, что США будут "более прямолинейны".

"Наша администрация намерена применять другой подход к России, чем предыдущая администрация. Россияне будут отвечать за свои действия. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, которые нас беспокоят", – подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, что ранее Байден утвердительно ответил на вопрос о том, является ли президент России Владимир Путин убийцей. На фоне этого курс рубля по отношению к доллару и евро обвалился, а Москва заявила о тупике в отношениях двух стран и отозвала своего посла.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время телефонного разговора с Путиным президент США выразил поддержку Украине.