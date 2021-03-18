Путин о высказываниях Байдена: кто обзывается, сам так называется

Глава Кремля Владимир Путин ответил на резонансное высказывание главы Белого дома Джо Байдена о том, что российский президент – убийца.

Президент РФ выступил со своей речью на российском телеканале "Россия-24", видео появилось в YouTube.

"Что касается заявлений моего коллеги. Мы действительно лично знакомы. Что бы я ответил? Я бы сказал ему: "Будьте здоровы", – прокомментировал Путин слова коллеги из США.

Также он подтвердил, что лично знаком с Байденом.

"Желаю ему здоровья, это без иронии", – отметил президент РФ.

Еще Путин предложил всем "шире посмотреть" на высказывание американского президента.

"В истории каждого народа много драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы... В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается - тот так называется!" – заключил глава Кремля.

Как писал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден положительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли глава Кремля Путин убийцей.

Сначала появилась возмутительная реакция окружения Путина, а вскоре РФ отозвала своего посла из Вашингтона. Также в Москве пообещали реагировать жестче, если американская сторона не принесет извинений.