Есть две причины: в ISW объяснили, что стоит за назначением Герасимова новым командующим оккупационными войсками РФ в Украине

Назначение в России командующим объединенной группировкой войск Валерия Герасимова указывает на готовность российского диктатора Владимира Путина вести затяжную войну против Украины. Также публичным объявлением о такой реструктуризации Кремль пытается "реанимировать" образ улучшения российского командования и минобороны, которые подвергаются критике из-за неудач оккупантов на фронте.

Однако новый военачальник вряд ли сможет быстро оживить и реформировать поведение оккупационных войск в войне против Украины для достижения максималистских целей лидера страны-агрессора. На это указывают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Так, министерство обороны РФ 11 января официально объявило о новом назначении Герасимова и назвало еще трех заместителей под его командованием: генерала армии Сергея Суровикина, который командовал оккупантами с 8 октября 2022-го по 11 января 2023-го, главнокомандующего сухопутными войсками РФ (с 2014 года) генерала армии Олега Салюкова и замначальника генерального штаба России генерал-полковника Алексея Кима.

В официальной редакции минобороны ФФ о назначении говорится, что данные изменения внесены в связи "с расширением круга задач, решаемых при проведении "СВО", необходимостью организации "более тесного взаимодействия видов ВС", а также "повышение качества всех видов обеспечения и эффективности управления".

"Назначение Герасимова и общая реструктуризация командования, вероятно, отчасти призваны продемонстрировать как на международном уровне, так и внутри России приверженность Кремля традиционным властным структурам минобороны и готовность Путина вести затяжную войну против Украины", – считают в ISW.

Там отметили, что назначение Герасимова командующим "театром военных действий", вероятно, способствует двум усилиям Кремля: попытке улучшить российское командование и управление для решающих военных действий в 2023 году, а также политическому шагу по усилению минобороны РФ против вызовов со стороны российских блогеров и силовиков, таких как основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, которые раскритиковали ведение Кремлем войны.

"Назначение Герасимова, вероятно, предназначено для поддержки предполагаемых решительных военных действий России в 2023 году, которые, вероятно, возобновят наступательные операции. Путин неоднократно демонстрировал, что неправильно понимает возможности ВС, и не отказался от своих максималистских военных целей в Украине. Возможно, он назначил Герасимова – самого высокопоставленного офицера в российских вооруженных силах, – на смену ряду командиров объединенной группировкой войск для наблюдения за крупным наступлением, которое, как он ошибочно полагает, российские силы могут провести в этом году", – заявили в ISW.

Там предположили, российские силы могут готовиться к решающей военной операции, возможно, в Луганской области. А наиболее опасный план действий с их стороны – это вторжение из территории Беларуси на север Украины, хотя это остается наихудшим сценарием в пределах прогнозируемого развития событий. Аналитики говорят, что текущие усилия РФ по формированию вооруженных сил, вероятно, направлены на поддержку в той или иной форме дальнейших наступательных операций, и Герасимов, который одобрил и не отклонил провальный военный план Путина в феврале 2022-го, вряд ли начнет сейчас ему сопротивляться. В качестве альтернативы (или дополнительной цели) Путин может осознать угрозу дальнейших украинских контрнаступательных операций в 2023 году и рассчитать, что Герасимов укрепит российские силы против этих вероятных атак.

При этом возвышение Герасимова и минобороны РФ над бывшим командующим оккупантами Сергеем Суровикиным, фаворитом Пригожина и группировки силовиков, также, весьма вероятно, было отчасти политическим решением восстановить первенство оборонного ведомства во внутрироссийской борьбе за власть.

"Однако это может побудить силовиков, таких как Пригожин, к дальнейшему разделу российского информационного пространства и противодействию ведению войны Кремлем. Пригожин неустанно продвигал группу "Вагнера" за счет репутации минобороны и может удвоить свою яркую рекламу в российских социальных сетях и государственных СМИ, чтобы заявить о превосходстве своих сил", – отметили в ISW.

По мнению экспертов, усилия Герасимова, вероятно, также столкнутся с сопротивлением со стороны Пригожина. Там предположили, что он мог знать о решении Путина повторно назначить "старых" командиров и попытался упредить эту новость, расширив информацию о попытках "вагнеровцев" захватить Соледар в последние несколько дней, чтобы заявить о своей "победе".

Но в ISW убеждены, что Герасимов вряд ли сможет быстро оживить и реформировать поведение России в войне против Украины для достижения максималистских целей Путина. Ведь он подписал изначально ошибочные путинские планы вторжения до 24 февраля и в значительной степени растворился в безвестности после краха ошибочных первоначальных предположений о планировании России. Маловероятно, что генерал успешно оправдает нереалистичные ожидания Путина в отношении своей работы.

"В заявлении минобороны РФ о реструктуризации командования не уточняется, как будет функционировать командная цепочка под руководством Герасимова, кроме как назвать трех его "подчиненных", и структура российского командования, вероятно, останется раздробленной без значительной паузы для корректировки ведения Россией войны. Герасимов, скорее всего, будет руководить дезорганизованной командной структурой, страдающей от постоянных и самоподкрепляющихся неудач, которые в значительной степени привели к вторжению в Украину", – подытожили аналитики ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в РФ "реанимировали" на военной должности 59-летнего Александра Лапина, которого осенью 2022-го уволили как командующего ударной группировкой "Центр". Теперь генерал-полковник, опозорившийся на Харьковщине, стал начальником главного штаба сухопутных войск РФ.

