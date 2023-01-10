В России начальником главного штаба сухопутных войск назначили генерал-полковника, опозорившегося на Харьковщине: Гиркин устроил истерику

В России "реанимировали" на военной должности 59-летнего генерал-полковника Александра Лапина, которого осенью 2022-го уволили как командующего ударной группировкой "Центр" оккупантов. Теперь он стал начальником главного штаба сухопутных войск РФ.

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Информацию об этом растиражировали пропагандистские росСМИ. На нее резко отреагировал российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), которые увидел в новом назначении очередную измену (чтобы посмотреть фото, доскроллье новость до конца).

"Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск вооруженных сил", – говорится в публикации российского издания "РБК" со ссылкой на источник в минобороны.

Там добавили, что еще в июне российское оборонное ведомство рассказывало об "успехах" его подразделений в войне против Украины. Отмечалось, что соединение группировки войск "Центр" под командованием этого генерал-полковника, "прорвав хорошо подготовленную оборону украинских войск, разгромили противника и, развивая наступление, блокировали город Лисичанск с юга".

Однако в октябре Лапина жестко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "бездарем". Он обвинил генерал-полковника в "кризисе на Лиманском направлении", также утверждал, что его "покрывают сверху руководители в генштабе" РФ.

Позже Кадыров снова подверг критике Лапина и заявил, что тот виноват в прорыве ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполевка.

Расследователи международного волонтерского сообщества InformNapalm отметили: то, что Лапин пошел на повышение, можно считать прогнозируемым реваншем российского минобороны в битве с "коллективным Кадыровым". Ведь именно глава Чечни "торпедировал" генерал-полковника с должности якобы за военные провалы.

"Хотя за не менее критические провалы и отступления он потом восхвалял Суровикина. Ботоферма Пригожина (основателя ЧВК "Вагнер". – Ред.) и группа военкоров также атаковали тогда МО РФ, а теперь после небольшой паузы Лапин только улучшил свое положение. Агент Гиркинс из по этому поводу уже ноет о новой измене", – подчеркнули расследователи.

В частности, назначение Лапина на более высокий пост террорист назвал недоразумением. Причем подчеркнул, что дело не в его командных качествах, хотя сам Гиркин в них сомневается, а в том, что именно под его командованием российские войска "потерпели тяжелое поражение под Балаклеей и Изюмом".

"В итоге оставив почти 10 городов и "перегруппировавшись" из Харьковской области. Повышать за такое – это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ", – высказался террорист в своем Telegram-канале.

Справка: Александр Лапин родился в 1964 году в Казани. В 2017-м был назначен начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск РФ в Сирии. В ходе путинской террористической "спецоперации" против Украины командовал группировкой "Центр", которая принимала участие в боях за Лисичанск, и 4 июля 2022-го даже был удостоен звания "герой РФ".

В сети есть информация, что ранее топ-окупант Лапин отметился тем, что угрожал пистолетом командиру одного из подразделений российских "мобиков", который без приказа отступил из передовой в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Юрий Бутусов указал на нюанс с экипировкой генерала РФ Лапина, провалившего битву за Лиман. Оказалось, что тот не носит уставной формы вооруженных сил страны-агрессора, вместо этого предпочитает одежду в цветах американского "мультикам".

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