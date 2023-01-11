В России провели ротацию в руководстве ''спецоперацией'': Суровикина отправили заместителем к Герасимову

В среду, 11 января, в России министр обороны РФ Сергей Шойгу провел ротацию в руководстве "спецоперацией" в Украине. Он понизил в должности нынешнего командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина и назначил на его место начальника генштаба РФ Валерия Герасимова.

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Таким образом Суровикин стал всего лишь заместителем Герасимова. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Также заместителями Герасимова стали главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В оборонном ведомстве государства-агрессора объяснили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано якобы с расширением масштаба решаемых задач, необходимостью организации более тесного взаимодействия видов и родов войск.

Напомним: ранее Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что на фоне системных потерь и поражений на фронте, а также новогоднего инцидента в Макеевке, где были уничтожены сотни оккупантов, в российском обществе стремительно пошли на дно рейтинги министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова. При этом их буквально подсиживают командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин, которого, в свою очередь, взялся протежировать одиозный бизнесмен Евгений Пригожин.

"На самом же деле, Суровикин изо всех сил пытается доказать свою компетентность Путину. В своей голове он уже восседает за столом начальника генерального штаба. Осталось лишь подвинуть Герасимова. Суровикину, в этом нелегком деле, помогает его новый друг – Евгений Пригожин", – пояснили нюансы этой внутренней вражды околокремлевской элиты источники автора канала.

Они констатировали, что "вместо выполнения своих непосредственных обязанностей, военно-политическое руководство РФ занято междоусобными войнами, дележом должностей и саботажем. Им не до войны".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– кремлевский диктатор Владимир Путин вручил генералу ВС РФ Сергею Суровикину, командующему Объединенной группировкой войск на войне против Украины, государственную награду. Высокопоставленный военный преступник получил орден Святого Георгия III степени;

– ранее в МВД отметили, что Суровикин личностными качествами, впрочем, как и военными, глобально не отличается от своих коллег из государства-террориста. Хотя при всем этом у него есть одна отличительная черта, которая связана с войной в Сирии, где дважды руководил кампанией. А там в среднем каждые 7-8 месяцев был новый генерал.

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