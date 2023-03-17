''Американцы крайне обнаглели'': Медведев отреагировал на инцидент с дроном MQ-9 Reaper только через два дня и попытался угрожать

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев два дня думал, как отреагировать на ситуацию с американским беспилотником, сбитым российскими Су-27 над Черным морем 14 марта. В результате он заявил о том, что Черное море якобы является "частью территории" РФ, на которую "распространяется суверенитет" государства-оккупанта.

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Не обошлось без традиционных для Медведева оскорблений в адрес американцев и завуалированных угроз сбивать самолеты с должностными лицами США. Об этом экс-президент РФ написал в своем Telegram-канале.

В представлении Медведева, не существует никаких международных конвенций, позволяющих американцам проводить операции в международном воздушном пространстве над Черным морем, потому что "американцы разрушили Договор по открытому небу, который давал право на военные инспекции". Вместо этого, заявил замсекретаря Совбеза РФ, весь мир должен руководствоваться положениями Воздушного кодекса России, поскольку она оккупировала украинский Крым и присвоила себе воздушное пространство над Черным морем.

"Внутреннее законодательство только формируется. Но Воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями". Так, в соответствии со ст. 15 ВК устанавливаются запретные зоны, опасные зоны (районы полигонов, взрывных работ и тому подобное), зоны ограничений полётов воздушных судов и другие установленные для осуществления деятельности в воздушном пространстве элементы структуры воздушного пространства. Это делается правительством. Беспилотники тоже должны соблюдать эти правила. Особенно в период боевых действий, о чём известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолёте или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать. А это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет", – заявил Медведев.

Далее же его "понесло": российский чиновник, которого подозревают в чрезмерном пристрастии к крепким алкогольным напиткам, снова скатился к оскорблениям и завуалированным угрозам.

"В общем, говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолёты. Кстати, и с такими тварями иногда случаются авиационные происшествия", – выдал будущий фигурант международного трибунала.

Напомним, 14 марта стало известно, что российский истребитель столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. Как заявили в Европейском командовании ВС США, утром 14 марта два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" разведывательного беспилотника ВВС США. Один из российских истребителей повредил MQ-9, вследствие чего американцам пришлось посадить его в нейтральных водах Черного моря.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм", – добавили американские военные.

Европейское командование Вооруженных сил США также утверждает, что разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции" в международном воздушном пространстве. В России же заявили, что он якобы направлялся к оккупированному РФ украинскому Крыму.

15 марта стало известно, что Турция может открыть Босфор для США, чтобы те забрали сбитый россиянами дрон MQ-9 Reaper.

В тот же день в РФ объявили о планах поднять обломки сбитого БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он также обвинил США в прямом участии в военных действиях.

16 марта в РФ заявили, что обнаружили обломки сбитого истребителем американского БПЛА MQ-9 Reaper и планируют его поднять.

США подтвердили, что Россия могла обнаружить мелкие обломки сбитого беспилотника примерно в 120 км к юго-западу от Крыма. По данным американской стороны, речь идет о кусках стекловолокна или мелких деталях. При этом в США сделали все, чтобы из этих обломков Россия не могла получить никакой информации, имеющей разведывательную ценность.

Тем временем в России решили наградить летчиков, устроивших провокацию с американским дроном в Черном море.