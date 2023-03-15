Турция может открыть Босфор для США, чтобы те забрали сбитый россиянами дрон MQ-9 Reaper

Власти Турции рассматривают возможность "открыть" Босфор для военных США. Анкара может разрешить американским силам войти в пролив, чтобы забрать беспилотник MQ-9 Reaper, который был сбил российским истребителем над Черным морем во вторник, 14 марта.

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Об этом 15 марта сказал министр обороны Турции Хулуси Акар, передает Bloomberg. Как известно, с 1 марта 2022 года Турция закрыла проливы для прохода всех военных кораблей из-за войны в Украине. А торговые суда могут проходить через проливы Дарданеллы и Босфор в мирное и военное время.

Как добавил Акар, Турция следит за ситуацией с американским дроном и выступает за "умное разрешение" инцидента.

В то же время координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США до сих пор не нашли в Черном море сбитый беспилотник. Чиновник отметил, что есть вероятность того, что дрон могут и не обнаружить. Слова Кирби процитировала корреспондентка CNN Кейтлан Коллинс в Twitter.

Напомним, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Российский истребитель столкнулся с дроном США и повредил его.

При этом американский генерал Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке, подчеркнул, что беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет. Он сказал, что этот поступок россиян "опасный и непрофессиональный".

В США заявили, что проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне сказали, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Как сообщал OBOZREVATEL, американский беспилотник MQ-9 Reaper, который был перехвачен российскими истребителями над Черным морем не нес вооружений. Потенциально БПЛА этого типа могут нести ракеты Hellfire, но этот не был вооружен.

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