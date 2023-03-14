Над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским БПЛА MQ9 – СМИ

Во вторник, 14 марта над Черным морем произошел инцидент с американским беспилотником. Российский истребитель столкнулся с дроном США.

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Об этом сообщило издание BFMTV со ссылкой на агентство AFP. Агентство получило информацию от двух западных военных источников.

"Что-то произошло, но у нас нет подтверждения того, что беспилотник был сбит, продолжается расследование", – сказал один из собеседников AFP.

Агентство AFP со ссылкой на американских военных сообщило, что дрон столкнулся с российским истребителем.

Как пишет BFMTV, по данным американских военных, беспилотник был сбит российским истребителем Су-27. Отмечается, что дрон упал в море к западу от Крыма. Проводится расследование.

OSINTdefender также сообщил, что над Черным морем, вероятно, сбили беспилотник-разведчик США.

"Над Черным морем произошел "инцидент" с участием беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США, есть некоторые сообщения о том, что дрон был сбит, однако в настоящее время продолжается расследование", - говорится в сообщении.

Впоследствии пресс-служба Европейского командования Вооруженных сил США официально сообщила, что российский истребитель врезался в американский беспилотник.

По информации американских военных, 14 марта над Черным морем два российских истребителя Су-27 попытались перехватить беспилотник MQ-9 ВВС США, выполнявшего разведку в международном воздушном пространстве.

Утром один из Су-27 задел беспилотник MQ-9 Reaper, в результате чего дрон был сбит. До столкновения российские истребители пролетали перед БПЛА "в безрассудной манере".

"Наш беспилотник MQ-9 выполнял обычные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к аварии и полной потере MQ-9. На самом деле этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к краху обоих самолетов", – заявил генерал ВВС США Джеймс Хекер, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Джеймс Хекер также подчеркнул, что, несмотря на такой инцидент, авиация США и союзников будет продолжать проводить операции в международном воздушном пространстве,

В американском командовании отметили, что такие агрессивные действия россиян опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации.

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