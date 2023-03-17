В России решили наградить летчиков, устроивших провокацию с американским дроном в Черном море

Министр обороны РФ представил к государственным наградам летчиков Су-27, принимавшим участие в провокации с американским дроном над Черным морем. "Героизм" этих летчиков, по версии РФ, заключается в "предотвращении нарушения границ района спецоперации".

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Об этом заявили в российском министерстве обороны. В сообщении не указано, какие награды получили оккупанты.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованного в соответствии с международными нормами", – заявили в МО РФ.

Там также в очередной раз выдали свою "версию" событий, включающую уверения в том, что американский беспилотник якобы летел с выключенными транспондерами, а российские Су-27 с ним "не вступали в контакт".

"Утром 14 марта т.г. над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации... С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования", – в очередной раз выдали собственную версию событий в российском оборонном ведомстве.

Напомним, 14 марта стало известно, что российский истребитель столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. Как заявили в Европейском командовании ВС США, утром 14 марта два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" разведывательного беспилотника ВВС США. Один из российских истребителей повредил MQ-9, вследствие чего американцам пришлось посадить его в нейтральных водах Черного моря.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм", – добавили американские военные.

Европейское командование Вооруженных сил США также утверждает, что разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции" в международном воздушном пространстве. В России же заявили, что он якобы направлялся к оккупированному РФ украинскому Крыму.

15 марта стало известно, что Турция может открыть Босфор для США, чтобы те забрали сбитый россиянами дрон MQ-9 Reaper.

В тот же день в РФ объявили о планах поднять обломки сбитого БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море. Об этом заявлял секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он также обвинил США в прямом участии в военных действиях.

16 марта в РФ заявили, что обнаружили обломки сбитого истребителем американского БПЛА MQ-9 Reaper и планируют его поднять.

США подтвердили, что Россия могла обнаружить мелкие обломки сбитого беспилотника примерно в 120 км к юго-западу от Крыма. По данным американской стороны, речь идет о кусках стекловолокна или мелких деталях. При этом, в США сделали все, чтобы из этих обломков Россия не могла получить никакой информации, имеющей разведывательную ценность.