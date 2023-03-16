В России заявили, что обнаружили обломки сбитого истребителем американского БПЛА MQ-9 Reaper и планируют его поднять

В России заявили, что нашли обломки сбитого 14 марта их истребителем американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море. В настоящее время ведутся работы по подъему БПЛА с морского дна.

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Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на информацию минобороны РФ. Отмечается, что американский беспилотник обнаружили в 60 км от Севастополя.

Нашел обломки беспилотника подводный робот, которого россияне опустили на дно моря. Американский MQ-9 Reaper находится на глубине около 850-900 м.

В районе падения летательного аппарата США на поверхности воды дежурит российский военный корабль. Также оккупанты охраняют зону периметра места падения беспилотника.

Россияне раздумывают, как поднять дрон со дна моря, ведь глубина достаточно большая. Чтобы осуществить подъем, необходимо задействовать средства, которые используют при подъемах затонувших глубоководных подлодок.

В России утверждают, что имеют такие средства и разрабатывают план их "эффективного использования в зоне падения MQ-9 Reaper".

Как сообщается, минобороны РФ интересует внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель. В российском военном ведомстве говорят, что не исключают сценария, "по которому силы США будут пытаться уничтожить беспилотник, используя свои средства для его поднятия на поверхность".

В то же время в США уже заявили, что всю ценную информацию, которую можно было найти в дроне, их специалисты уничтожили дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соединенные Штаты дистанционно стерли секретное программное обеспечение беспилотника MQ-9 Reaper, прежде чем он упал в Черное море.

14 марта над Черным морем российский истребитель столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper и повредил его винт, заставив США потопить свой БПЛА в море.

США проведут расследование инцидента по БПЛА Reaper в Черном море. В Пентагоне заявили, что считают поведение Российской Федерации "опасным".

Разведывательно-ударный БПЛА американской армии MQ-9 Reaper имеет повышенные возможности.

Именно такие беспилотники может получить Украина от компании General Atomics, производящей Reapers.