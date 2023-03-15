Патрушев заявил, что Россия планирует поднять обломки сбитого БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море, и обвинил США в участии в войне

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия попытается заполучить обломки американского беспилотника, упавшего в Черное море после столкновения с российским Су-27 накануне, он надеется, что сделать это россиянам удастся. Чиновник также выдал, что ситуация с американским беспилотником якобы подтвердила "непосредственное участие США в боевых действиях" в Украине.

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Об этом Патрушев заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу "Россия 1". Глава Совбеза РФ также заявил, что Россия "должна отстоять свой суверенитет.

Так, Патрушев выдал, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.

"Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо, и будем этим заниматься, обязательно", — сказал он.

У секретаря Совбеза РФ, по его словам, есть надежда на успех запланированной операции.

Кроме того, Патрушев вслед за своим "боссом", президентом РФ Владимиром Путиным, начал обвинять США в непосредственном участии в боевых действиях в Украине.

"Американцы все время говорят, что они не участвуют в военных действиях. Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях", — заявил он.

В ситуации с американским беспилотником Патрушев усмотрел угрозу суверенитету и независимости РФ.

"Мы должны отстоять свою независимость, свой суверенитет", — заявил он, не уточнив, впрочем, каким образом американский беспилотник над нейтральными водами Черного моря задевает "суверенитет и независимость" РФ.

Напомним, накануне, 14 марта, стало известно, что российский истребитель столкнулся с американским БПЛА MQ9 над Черным морем. Как заявили в Европейском командовании ВС США, утром 14 марта два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" разведывательного беспилотника ВВС США. Один из российских истребителей повредил MQ-9, вследствие чего американцам пришлось посадить его в нейтральных водах Черного моря.

"Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 в безрассудной, экологически небезопасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует некомпетентность, а также небезопасность и непрофессионализм", – добавили американские военные.

Европейское командование вооруженных сил США также утверждает, что разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции" в международном воздушном пространстве. В России же заявили, что он якобы направлялся к оккупированному РФ украинскому Крыму.

15 марта стало известно, что Турция может открыть Босфор для США, чтобы те забрали сбитый россиянами дрон MQ-9 Reaper.