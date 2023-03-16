США подтвердили, что Россия могла обнаружить мелкие обломки сбитого БПЛА MQ-9 Reaper

США считают, что Россия нашла в Черном море некоторые обломки сбитого американского разведывательного беспилотника. Россия достигла места, где в Черном море упал американский разведывательный беспилотник, примерно в 70-80 милях (120 км. – Ред.) к юго-западу от Крыма.

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Об этом сообщает издание CNN. Чиновник США описал обнаруженные обломки как куски стекловолокна или мелкие детали беспилотника MQ-9 Reaper.

Но администрация Байдена преуменьшила значение обломков беспилотника или возможность получить какую-либо конфиденциальную информацию из останков самолета.

"Мы сделали невозможным для них возможность собрать что-либо, имеющее разведывательную ценность, по остаткам этого беспилотника, какие бы остатки ни находились на поверхности воды", — сказал CNN Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности в среду.

По словам официальных лиц США, после столкновения американского беспилотника и российских истребителей рано утром во вторник операторы беспилотника предприняли шаги, чтобы стереть чувствительное программное обеспечение беспилотника, прежде чем он упадет в Черное море.

"Все, что осталось, будет поверхностностью управления полетом и тому подобными вещами. Вероятно, для них нет реальной внутренней ценности с точки зрения реинжиниринга или чего-то в этом роде", — сказал Кирби.

Беспилотник приземлился в воде, глубина которой может составлять почти милю, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции в среду.

"Это собственность США, и мы оставим это на данном этапе, но, вероятно, она распалась. Откровенно говоря, восстанавливать, наверное, нечего", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России заявили, что нашли обломки сбитого 14 марта их истребителем американского беспилотника MQ-9 Reaper, который упал в Черное море. Там утверждают, что будто бы ведутся работы по подъему БПЛА с морского дна.