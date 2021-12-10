В России потребовали от НАТО отозвать обещание Украине о вступлении в Альянс

Россия потребовала от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", которые исключали бы продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Оно касается также Грузии.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел России в пятницу, 10 декабря. В стране также настаивают на "юридическом закреплении договоренности" относительно неразмещения странами-членами Североатлантического Альянса "ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ, на территории соседних с ней стран".

"Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – сказано в заявлении.

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Кремль опасается, что сближение нашего государства с НАТО приведет появлению на территории страны ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к России.

"Настаиваем на выработке в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности – серьезных долгосрочных правовых гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России", – заявили в МИД РФ.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной. По его словам, "никого другого" это не касается".

"Отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников по НАТО и сама Украина – и никто другой", – сказал он.

Ранее Владимир Путин уже выступал с подобными заявлениями. Он заявил, что РФ видит угрозы в учениях НАТО на территории Европы и потребовал юридических гарантии того, что альянс не будет расширяться. Путин подчеркнул, чтобы добиться долгосрочных и надежных гарантий от НАТО, РФ готова начать предметные переговоры.

Напомним: в Госдепе США заявили, что глава страны Байден не заключал с Россией никаких сделок и не делал никаких уступок. В учреждении отметили, что Байден не обсуждал с Владимиром Путиным вопрос о границах Украины.

Кроме того, во время переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден заявил, что объяснил Путину, что решение о вступлении в НАТО – это решение только украинского народа и стран-членов НАТО. Ранее Байден заявил о намерении созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущие озабоченности страны-агрессора по поводу Альянса. Отмечалось, что о переговорах на высоком уровне будет объявлено ближе к 10 декабря.

Отметим, что в НАТО раскритиковали намерения Байдена пригласить Путина на "спецзаседание" членов организации. В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США, рассказал изданию Bloomberg источник.

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