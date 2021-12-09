Генсек НАТО – об итогах переговоров Байдена и Путина: надеемся, Россия не будет использовать военную силу против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал диалог президентов США и Российской Федерации. И выразил надежду, что они поспособствуют тому, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.
С такими словами дипломат выступил на конференции о глобальном мире и безопасности в XXI веке, которая прошла в Берлине (Германия). Его цитирует "Интерфакс-Украина".
"Мы приветствуем разговор, который произошел между Байденом и Путиным. Надеемся, что в этот раз Россия не станет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы – Украины", – поделился мнением Столтенберг.
Генсек Североатлантического альянса призвал страну-агрессора РФ снизить градус напряжения. А ее правительство в целом – быть прозрачным в своих намерениях относительно Украины.
Отметим: президент США Джо Байден заявил, что планирует провести переговоры между Вашингтоном, Москвой и НАТО по поводу претензий главы РФ Владимира Путина, которые он высказал к трансатлантическому пакту о безопасности.
Йенс Столтенберг, комментируя ранее ситуацию вокруг Украины, отметил, что представители НАТО готовы встречаться с Россией для обсуждения всех сложных вопросов.
Как и Байден, он предупреждал страну-агрессора о последствиях в случае вторжения ее войск в Украину. Дипломат предупредил, что такие попытки будут дорого стоить Кремлю, ведь Альянс имеет способы сдерживания агрессивных действий РФ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава России потребовал от НАТО гарантий, что оно не будет проводить политику расширения. В частности, Путин выразил надежду, что Альянс не примет в свой состав Украину.
В ответ там подчеркнули, мол, не российскому лидеру решать вопросы членства Украины в НАТО. В Альянсе напомнили, что РФ не имеет права вето.
В Белом доме подчеркнули, что Байден на переговорах 7 декабря не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО.