Генсек НАТО – об итогах переговоров Байдена и Путина: надеемся, Россия не будет использовать военную силу против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал диалог президентов США и Российской Федерации. И выразил надежду, что они поспособствуют тому, что РФ будет соблюдать территориальную целостность Украины.

С такими словами дипломат выступил на конференции о глобальном мире и безопасности в XXI веке, которая прошла в Берлине (Германия). Его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы приветствуем разговор, который произошел между Байденом и Путиным. Надеемся, что в этот раз Россия не станет использовать военную силу, а будет уважать суверенитет и территориальную ценность независимого государства Европы – Украины", – поделился мнением Столтенберг.

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Генсек Североатлантического альянса призвал страну-агрессора РФ снизить градус напряжения. А ее правительство в целом – быть прозрачным в своих намерениях относительно Украины.

Отметим: президент США Джо Байден заявил, что планирует провести переговоры между Вашингтоном, Москвой и НАТО по поводу претензий главы РФ Владимира Путина, которые он высказал к трансатлантическому пакту о безопасности.

Йенс Столтенберг, комментируя ранее ситуацию вокруг Украины, отметил, что представители НАТО готовы встречаться с Россией для обсуждения всех сложных вопросов.

Как и Байден, он предупреждал страну-агрессора о последствиях в случае вторжения ее войск в Украину. Дипломат предупредил, что такие попытки будут дорого стоить Кремлю, ведь Альянс имеет способы сдерживания агрессивных действий РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

глава России потребовал от НАТО гарантий, что оно не будет проводить политику расширения. В частности, Путин выразил надежду, что Альянс не примет в свой состав Украину.