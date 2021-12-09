Байден анонсировал новые переговоры с участием США, НАТО и России

Президент США Джо Байден заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее озабоченности страны-агрессора по поводу Альянса. А именно претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности.

Планами американский лидер поделился, выступая в Белом доме через день после двустороннего телефонного разговора с главой РФ, передает Financial Times. Отмечается, что официально о переговорах на высоком уровне он объявит ближе к 10 декабря.

Неизвестно, в каком формате ожидаются такие "встречи". Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте".

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Он выразил надежду, что в число участников войдут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". Правда, конкретные страны Байден отказался назвать.

Издание подчеркивает, что Кремль хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство остановить любую экспансию на восток – как заявил на переговорах с американским лидером Путин, "прекратило осваивать украинские территории". А также воздержаться от развертывания войск и вооружения, которые якобы могут быть использованы для "нападения на РФ из соседних стран".

При этом эксперты уже подчеркивают: одно лишь упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточных членов НАТО и союзников США. Ведь последние опасаются, что Путин использует угрозу военной силы, чтобы "добиться уступок в отношении присутствия США в сфере безопасности в Европе".

Напомним, что на двухчасовых переговорах с Байденом в формате видеозвонка 7 декабря Путин пытался "диктовать" собственные правила, а президент США пригрозил России более решительными санкциями. Онлайн-встреча была организована в основном для обсуждения ситуации вокруг возможного вторжения российских войск в Украину. Подробнее об основных тезисах этой беседы и трех сценариях возможного развития событий после нее – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский лидер заявил, что США не будут отправлять свои войска в Украину в случае атаки России. Он подчеркнул, что ответом Вашингтона на такие действия РФ будут экономические санкции.