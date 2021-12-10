Байден вызвал гнев в НАТО из-за планов пригласить Путина на заседание Альянса – СМИ

В Североатлантическом Альянсе (НАТО) раскритиковали намерения президента США Джо Байдена пригласить главу Российской Федерации Владимира Путина на "спецзаседание" членов организации. В частности, одна из стран "разгневана" и требует немедленных разъяснений планов лидера США.

Об этом на условиях анонимности рассказал ее дипломат изданию Bloomberg. Преставитель другой страны более конкретно указал, что восточный фланг НАТО обеспокоен последствиями, к которым могут привести такие переговоры, подразумевая политические гарантии и сдерживание НАТО.

В свою очередь премьер Эстонии Кая Каллас высказала свою позицию о том, что России нельзя давать права голоса в определении того, кто может быть членом Альянса, а кто нет, и предположила, что она хочет "разделить Европу на сферы влияния".

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Напомним, ранее Байден заявил о намерении созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее озабоченности страны-агрессора по поводу Альянса. Отмечалось, что о переговорах на высоком уровне будет объявлено ближе к 10 декабря.

Формат таких "встреч" не называли, но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на восточном фронте". Он выразил надежду, что участниками станут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО", при этом не назвав конкретные страны.

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