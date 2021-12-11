Столтенберг ответил на требование РФ: вопрос вступления в НАТО будут решать Украина и 30 союзников Альянса

В НАТО отреагировали на требование России предоставить юридические гарантии, что Альянс не допустит присоединения Украины. Там заявили, что такое решение будет принято непосредственно странами-членами НАТО и Украиной.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает канал NDTV. По словам генсека, вопрос будет рассматривать 30 союзников НАТО "и никто другой".

В Альянсе подчеркнули, что не согласны с позицией России относительно того, чтобы большие государства контролировали и оказывали влияние на другие страны.

"Не можем согласиться, что Россия пытается восстановить систему, где большие государства, такие как Россия имеют сферы влияния, где они могут контролировать или решать, что могут делать другие государства", – подчеркнул Столтенберг.

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Напомним: в МИД РФ опубликовали заявление, в котором потребовали от НАТО "долгосрочных правовых гарантий", исключающих продвижение Альянса на восток, а также отозвать обещание о вступлении Украины. Речь идет о решении, которое было принято на саммите в Бухаресте в 2008 году. Она касается также Грузии.

"Необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 г. о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО, что противоречит обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ – "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским Байден заявил, что объяснил Путину, что решение о вступлении в НАТО – это решение только украинского народа и стран-членов НАТО. Также Байден не заключал с Россией никаких соглашений и не совершал никаких уступок.