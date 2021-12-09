Поддержка США и вступление в НАТО: о чем говорили Байден и Зеленский

Екатерина Белоброва
Политика
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Поддержка США и вступление в НАТО: о чем говорили Байден и Зеленский

В четверг, 9 декабря, состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленский и главой США Джо Байденом. Переговоры лидеров государств длились почти полтора часа.

Разговор был "конструктивным и откровенным", рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть". Основными темами переговоров были результаты онлайн-встречи Байдена с Путиным по поводу сосредоточения российских войск у границы Украины и недопустимости влияния России на решение о присоединении нашего государства к НАТО.

Что сказал Байден Зеленскому:

  • США с партнерами готовы к беспрецедентным санкциям против РФ в случае вторжения в Украину;

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  • решение о вступлении в НАТО – это решение только украинского народа и стран-членов НАТО;

  • какие-либо переговоры и решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины;

  • США окажут Украине всю необходимую помощь для того, чтобы страна могла дать отпор в любое время.

По словам Ермака, Байден приветствовал украинского президента с прогрессом в проведении реформ. В частности, он отметил проведение судебной реформы. "И мы уже видим показательный сигнал от США по поводу санкций против Тупицкого (экс-главы КСУ)", – отметил глава ОП.

"Байден сказал Зеленскому: я уверен, что у вас есть возможности и я верю, что вы сможете сделать то, что до вас не делал никто. Я имею особое отношение к вашей стране. Я ее очень люблю, я ее очень уважаю и знаю. И я верю в ее успех", – сказал Ермак.

Кроме того, по словам главы ОП, США приняли решение быть активным участником процесса урегулирования ситуации на Донбассе, это может быть параллельно с "нормандским" форматом.

Ермак также анонсировал, что после 13 декабря Зеленский в Брюсселе может встретится с президентом Франции и новым канцлером Германии.

"Во время разговора речь не шла о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам Украины. Факт разговора Байдена и Путина и те договоренности, которые были достигнуты, дает надежду на то, что этот диалог и приобщение к нему Украины являются продолжением идеи ситуации в сфере безопасности на европейском континенте", – отметил политик.

В то же время на своей странице в Twitter Зеленский рассказал, что во время полуторачасового разговора, Байден проинформировал его о своих переговорах с Путиным.

Володимир Зеленський

"Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине", – сказано в сообщении политика.

В то же время в Госдепе США заявили, что Байден не заключал с Россией никаких сделок и не делал никаких уступок. Также отмечается, что Байден не обсуждал с Путиным вопрос о границах Украины.

Напомним: диалог двух правителей прошел, как и было заявлено, сразу после видеоконференции самого Байдена и президента России Владимира Путина. Украина была одним из ключевых вопросов в этих переговорах.

Байден инициировал переговоры с Путиным 7 декабря ввиду обострения ситуации на Донбассе, где начало заметно увеличиваться военное присутствие России. Учитывая новую угрозу вторжения в Украину, американский президент прямо заявил российскому коллеге, что за такими действиями последует беспрецедентная реакция США.

Что касается обеспокоенности Путина будущим Украины в составе Альянса НАТО, то глава Белого Дома дал четко понять, что никто не может извне диктовать другой стране, куда ей вступать и по какому пути двигаться. А Госсекретарь США Энтони Блинкен уже после проведения переговоров Байдена с Путиным подчеркнул, что двери НАТО открыты для всех государств, желающих получить членство и соответствующих требованиям, выдвинутых Альянсом.

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