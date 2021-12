Поддержка США и вступление в НАТО: о чем говорили Байден и Зеленский

В четверг, 9 декабря, состоялся телефонный разговор между украинским президентом Владимиром Зеленский и главой США Джо Байденом. Переговоры лидеров государств длились почти полтора часа.

Разговор был "конструктивным и откровенным", рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире программы "Право на власть". Основными темами переговоров были результаты онлайн-встречи Байдена с Путиным по поводу сосредоточения российских войск у границы Украины и недопустимости влияния России на решение о присоединении нашего государства к НАТО.

Что сказал Байден Зеленскому:

По словам Ермака, Байден приветствовал украинского президента с прогрессом в проведении реформ. В частности, он отметил проведение судебной реформы. "И мы уже видим показательный сигнал от США по поводу санкций против Тупицкого (экс-главы КСУ)", – отметил глава ОП.

"Байден сказал Зеленскому: я уверен, что у вас есть возможности и я верю, что вы сможете сделать то, что до вас не делал никто. Я имею особое отношение к вашей стране. Я ее очень люблю, я ее очень уважаю и знаю. И я верю в ее успех", – сказал Ермак.

Кроме того, по словам главы ОП, США приняли решение быть активным участником процесса урегулирования ситуации на Донбассе, это может быть параллельно с "нормандским" форматом.

Ермак также анонсировал, что после 13 декабря Зеленский в Брюсселе может встретится с президентом Франции и новым канцлером Германии.

"Во время разговора речь не шла о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам Украины. Факт разговора Байдена и Путина и те договоренности, которые были достигнуты, дает надежду на то, что этот диалог и приобщение к нему Украины являются продолжением идеи ситуации в сфере безопасности на европейском континенте", – отметил политик.

В то же время на своей странице в Twitter Зеленский рассказал, что во время полуторачасового разговора, Байден проинформировал его о своих переговорах с Путиным.

"Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине", – сказано в сообщении политика.

Finished a 1.5-hour conversation with @POTUS. The President of the United States informed me of the content of his negotiations with Putin. We also discussed possible formats for resolving the conflict in Donbas and touched upon the course of internal reforms in Ukraine.