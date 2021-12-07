Байден не давал Путину обязательств, что Украина останется вне НАТО – Белый дом

Одним из тезисов американского лидера Джо Байдена во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным было то, что никто не вправе диктовать НАТО, кого принимать или не принимать в Альянс. Онлайн-встреча состоялась 7 декабря.

Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме. Таким образом Байден не дал обязательства Путину о том, что наше государство не станет членом НАТО (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он не делал таких обещаний или уступок. Он исходит из того, что страны должны иметь возможность свободно выбирать, с кем они вступают в партнерство", – сказал он.

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Салливан подтвердил, что тема относительно Украины была главной в разговоре между политиками. Байден, по его словам, прямо высказал свою позицию о том, что для деэскалации нужно идти путем переговоров.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что Америка готова расширить военную помощь Украине в случае российской агрессии. Кроме того, Вашингтон намерен ввести против Москвы дополнительные экономические санкции за шаги против украинского государства.

США предоставят Украине дополнительную военную помощь в случае вторжения России. Кроме того, в случае российской агрессии против Москвы будут введены экономические меры.

"Мы укрепим наших союзников на восточном фланге, предоставив им дополнительные возможности в ответ на эту эскалацию", – сказал советник Байдена. Он добавил, что восточноевропейские страны в случае вторжения РФ в Украину, будут рассчитывать на расширение в своих государствах военного присутствия РФ.

США в свою очередь готовы положительно отреагировать на такой запрос.

В то же время, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Америке обсуждают возможность введения санкций, равнозначных полной изоляции Кремля от мировой финансовой системы. Это может произойти в случае российского вторжения в Украину.

Подробнее о том, как проходили переговоры президентов США и России, читайте в онлайн-хронике OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден в разговоре с Путиным выразил поддержку Украине. Также он дал понять, что Вашингтон и европейские союзники могут ввести санкции в случае полномасштабного вторжения россиян.