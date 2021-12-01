Путин хочет от США гарантий, что НАТО не будет расширяться: в России заговорили о необходимости переговоров

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ видит угрозы в учениях НАТО на территории Европы. По его словам, Москва хочет получить юридические гарантии того, что альянс не будет расширяться.

Путин подчеркнул, чтобы добиться долгосрочных и надежных гарантий от НАТО, Россия готова начать предметные переговоры. Об этом сообщает издание "РБК".

По его словам, речь в частности идет о том, чтобы добиться от Соединенных Штатов Америки и их союзников конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток. Кроме того, Путин хочет от НАТО юридических гарантий, так как Запад якобы не выполнил ранее взятые на себя устные обязательства.

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Путин также пожаловался, что военная инфраструктура Североатлантического альянса вплотную приблизилась к российским границам и из-за этого Россия "принимает адекватные военно-технические меры".

Напомним, 1 декабря во время обращения к Верховной Раде президент Владиимир Зеленский заявил, что войну на Донбассе не получится остановить без прямых переговоров с руководством Российской Федерации.

Накануне пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что перспективы встречи главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не просматриваются. У Путина считают что встреча лидеров двух государств невозможна, потому что украинская власть якобы взяла курс на выход из минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину наши военные готовы дать отпор агрессору. Также он отметил, что угроза со стороны РФ будет всегда.

Напомним, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.