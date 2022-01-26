Украина получит четвертую партию военной помощи от США: Резников выступил с заявлением

Соединенные Штати Америки отправят Украине еще один груз с военной помощью. Он станет уже четвертым за последние несколько дней.

Об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников. В своем Twitter он опубликовал фото последнего такого багажа, включающего противотанковые комплексы Javelin (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Javelins в Киеве! Новый груз охранной помощи – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой стаи птиц. Спасибо нашему стратегическому партнеру", – написал министр.

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Напомним, что ночью 22 января в Киев доставили 90 тонн военной помощи от США. На борту транспортного самолета находилось летальное оружие, в том числе боеприпасы, предназначенные для отправки украинским защитникам на Донбасс.

На следующий день сообщалось о еще одном грузе – с противотанковыми комплексами Javelin и Stinger, одноразовыми ручными противотанковыми гранатометами NLAW и BDM/SMAW-D.

А 25 января в столичном аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Штатов. В этот раз в Украину привезли летальное американское вооружение: комплексы Javelin, патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett, заряды к ручным автоматическим гранатометам, SMAW-D и средства связи.

В 2022 году в рамках военной помощи от США Украина должна получить дополнительные $300 млн. Также администрация президента Джо Байдена подтвердила планы о передаче Украине вертолетов Ми-17, ранее предназначенных для афганских Военно-воздушных сил.

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