Украина получит четвертую партию военной помощи от США: Резников выступил с заявлением
Соединенные Штати Америки отправят Украине еще один груз с военной помощью. Он станет уже четвертым за последние несколько дней.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников. В своем Twitter он опубликовал фото последнего такого багажа, включающего противотанковые комплексы Javelin (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
"Javelins в Киеве! Новый груз охранной помощи – пусковые установки и ракеты – общим весом около 80 тонн. В скором времени ожидаем прибытие 4-й из большой стаи птиц. Спасибо нашему стратегическому партнеру", – написал министр.
Напомним, что ночью 22 января в Киев доставили 90 тонн военной помощи от США. На борту транспортного самолета находилось летальное оружие, в том числе боеприпасы, предназначенные для отправки украинским защитникам на Донбасс.
На следующий день сообщалось о еще одном грузе – с противотанковыми комплексами Javelin и Stinger, одноразовыми ручными противотанковыми гранатометами NLAW и BDM/SMAW-D.
А 25 января в столичном аэропорту "Борисполь" приземлился третий самолет из Штатов. В этот раз в Украину привезли летальное американское вооружение: комплексы Javelin, патроны для крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett, заряды к ручным автоматическим гранатометам, SMAW-D и средства связи.
В 2022 году в рамках военной помощи от США Украина должна получить дополнительные $300 млн. Также администрация президента Джо Байдена подтвердила планы о передаче Украине вертолетов Ми-17, ранее предназначенных для афганских Военно-воздушных сил.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ответ на обострение российской агрессии Минобороны США привело в повышенную боеготовность почти 8,5 тыс. своих военных. Сейчас они дислоцируются на территории Америки, но в любой момент их могут быстро отправить в Восточную Европу, заявил спикер Пентагона Джон Кирби.
НАТО направило истребители и линейные корабли в этот регион в качестве предупреждения главе РФ Владимиру Путину отказаться от агрессии против Украины. В то же время президент США Джо Байден якобы обдумывает план о переброске в Восточную Европу около 50 тысяч американских военнослужащих.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал помочь с развертыванием сил НАТО в регионе, если РФ попытается напасть на Украину.