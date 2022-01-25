В Пентагоне заявили, что РФ продолжает стягивать войска к границам Украины: США готовят ответ

Российская Федерация продолжает усиливать группировку своих войск на границах Украины и Беларуси. В ответ Соединенные Штаты Америки привели в повышенную боевую готовность более 8,5 тысячи американских военных, которых смогут быстро перебросить в Восточную Европу.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга 24 января, который транслировался в Twitter американского Минобороны. По его словам, США и дальше будут следить за ситуацией и действиями РФ.

"Мы четко дали понять, что не будем говорить о передвижении их солдат, но они и дальше переводят их группы к западной границе, к границе с Украиной, а также в Беларусь", – подчеркнул он.

Кирби отметил, что в Беларуси численность российских войск растет. Это позволяет говорить, что в настоящее время Кремль не собирается соглашаться на деэскалацию.

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На фоне обострения ситуации безопасности в этом регионе министр обороны США Ллойд Остин увеличил до "повышенного" уровень боевой готовности почти 8,5 тыс. военнослужащих. Кирби объяснил, что в случае вторжения сил России в Украину Вашингтон сможет как можно быстрее дислоцировать этих военных на территории стран-партнеров в Восточной Европе.

Представитель Пентагона также уточнил, что упомянутые подразделения являются частью сил быстрого реагирования Североатлантического союза (NATO). Но пока они не выполняют никакой военной миссии или боевой задачи, а находятся на территории США.

"Мы надеемся этим решением показать России и ее президенту Владимиру Путину, что США остаются верны принципу коллективной безопасности НАТО. В случае вторжения РФ в Украину, мы применим эти подразделения для обороны Альянса в Восточной Европе", – предупредил Кирби.

Он добавил, что в вопросе реагирования на российскую угрозу в Украине Штаты не имеют разногласий со своими союзниками по НАТО в Европе.

Напомним: США передали Украине новые партии оружия, в том числе для защиты от возможного вторжения войск России. Многие убеждены, что таким образом НАТО посылает четкий сигнал Кремлю, предупреждая, что в случае обострения ситуации, поставки военной помощи Украине будут только увеличиваться.

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