В Украину прибыл третий самолет с партией летального вооружения от США. Фото

Во вторник, 25 января, в Украину прибыл уже третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Самолет из США с военной техников на борту уже приземлился в аэропорту Борисполь. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Ранее прибытие очередной партии вооружения анонсировал министр обороны Алексей Резников. По его словам, Украина и в дальнейшем будет получать от международных партнеров военную помощь в значительных объемах.

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"Сегодня мы встречаем третий самолет от правительства Соединенных Штатов в рамках этой помощи на сумму 200 миллионов долларов. Перед тем мы получили помощь от правительства Соединенного Королевства и Северной Ирландии. Так само в самолетах – системы противотанковой техники, которую мы можем эффективно останавливать", – сказал Резников.

Напомним, что предыдущий груз с оружием и боеприпасами в более чем 90 тонн прибыл в украинскую столицу 22 января.

Также сообщалось, что в 2022 году Украина получит от США дополнительные 300 млн долларов. Деньги выделят в рамках военной помощи. Кроме того, в Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине вертолеты Ми-17. Ранее это оружие предназначалось для ВВС Афганистана.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger.

В то же время в Великобритании сообщили, что отправили в Киев 2000 противотанковых ракетных комплексов. Там заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.