Британия усилит войска НАТО в Европе в случае вторжения РФ в Украину, – Джонсон

В Британии пообещали "внести свой вклад" в развертывание сил НАТО в Восточной Европе в случае вторжения российской армии на территорию Украины. Страна сотрудничает с США и союзниками в Европе, чтобы предотвратить эскалацию и наказать РФ санкциями.

Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во вторник, 25 января, передает SkyNews. Политик отметил, что западные страны в унисон ответят на любое нападение России на Украину, введя санкции, "более жесткие, чем были раньше".

"Если Россия вторгнется в Украину, мы рассчитываем внести свой вклад в любое новое развертывание сил НАТО для защиты наших союзников в Европе", – сказал Джонсон.

Премьер Британии осудил Москву за отправку более ста тысяч военнослужащих на границу с Украиной и пообещал, что страны смогут "отказаться" от видения свободной Европы.

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Говоря о возможном нападении Российской Федерации на Украину Джонсон сказал, что "содрогается при мысли о трагедии, которая последует".

Отметим, что ранее политик заявил, что вторжение РФ в Украину не является неизбежным. В то же время он предупредил, что Москва может применить план молниеносной волны. Также премьер-министр добавил, что Великобритания создала обширный пакет экономических санкций против России и поставляет оборонительное вооружение Украине.

Напомним, что два транспортных самолета RAF C-17 Королевских ВВС доставили в Украину необходимые Вооруженным силам противотанковые ракеты. Кроме того, военнослужащие, находившиеся на борту самолетов, остались в нашей стране, чтобы учить своих коллег. Позже в стране заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.

как сообщал OBOZREVATEL, в США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger.