США передали Украине 300 противотанковых комплексов Javelin и боеприпасы – СМИ

Новая партия военной помощи украинскому государству от Соединенных Штатов Америки, которая прибыла в Киев 25 января, включает 300 противотанковых комплексов Javelin. Кроме того, в пакете помощи – боеприпасы.

Об этом сообщил американский журналист Кристофер Миллер на своей странице в Twitter. В украинском оборонном ведомстве раннее заявили, что Вооруженные силы Украины получили "современное оборудование и боеприпасы".

"Очередная партия военной помощи США, включающая около 300 Javelin и боеприпасы, прибыла в Киев из Довера", – написал Миллер.

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Информацию о сотнях противотанковых комплексов также подтвердил Лукас Томлинсон, журналист издания Fox News. "В Украину из США прибыли сотни противотанковых ракет Javelin", – написал он в Twitter.

Отметим, что третий самолет с оборонной помощью из Америки приземлился в Борисполе во вторник, 25 января. Борт в аэропорту встречали представители Министерства обороны Украины и посольства США. Заместительница министра обороны Анна Маляр отметила, что в пакете помощи от США – современное оборудование и боеприпасы оборонного предназначения.

При этом глава ведомства Алексей Резников ранее заявлял, что в самолетах – системы противотанковой техники. В то же время на сайте Ukrainian Military Pages сообщается, что на кадрах из аэропорта можно заметить одноразовые реактивные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D) и комплексы Javelin.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2022 году Украина получит от США дополнительные 300 млн долларов. Деньги выделят в рамках военной помощи. Кроме того, в Белом доме подтвердили, что планируют передать Украине вертолеты Ми-17. Ранее это оружие предназначалось для ВВС Афганистана.