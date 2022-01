'НАТО посылает Путину сигнал'. США передали Украине новую партию оружия: подробности и фото

Североатлантический Альянс продолжает ежедневно поставлять вооружение в Украину для помощи в обороне при возможном вторжении российских войск. Таким образом НАТО посылает четкий сигнал Москве: Запад построил воздушный мост, заканчивающийся возле украинских границ, и в случае начала боевых действий поставки оружия будут только увеличиваться.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Он заметил, что западные партнеры не скрывают номенклатуру вооружения, направленного в нашу страну, огласив его виды и характеристики.

Так, в очередной поставке, отправленной под конвоем из арсенала Рэдстоуна, по словам Бутусова, предусмотрены:

Также Бутусов указал, что строительство воздушного моста между регионами НАТО и Украиной является важнейшим стратегическим достижением в перспективах для обороны. Условный объект будет функционировать пока Путин де-факто не отведет свои многочисленные войска и тяжелую технику от границ нашего государства.

"То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины", – заметил украинский журналист.

Сообщение Бутусова о новых поставках вооружения из США подтвердили и официальные лица в украинском оборонном ведомстве. На этот раз на территорию Украины прибыло 80 тонн новейших технологий для усиления позиций ВСУ перед угрозой вторжения противника.

"Второй самолет уже в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал глава Минобороны Алексей Резников у себя в Twitter.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds