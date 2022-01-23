'НАТО посылает Путину сигнал'. США передали Украине новую партию оружия: подробности и фото

Североатлантический Альянс продолжает ежедневно поставлять вооружение в Украину для помощи в обороне при возможном вторжении российских войск. Таким образом НАТО посылает четкий сигнал Москве: Запад построил воздушный мост, заканчивающийся возле украинских границ, и в случае начала боевых действий поставки оружия будут только увеличиваться.

Об этом у себя в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. Он заметил, что западные партнеры не скрывают номенклатуру вооружения, направленного в нашу страну, огласив его виды и характеристики.

Так, в очередной поставке, отправленной под конвоем из арсенала Рэдстоуна, по словам Бутусова, предусмотрены:

Для поражения танков и любых других маневрирующих боевых машин на дальности до 2500 метров - ПТРК Javelin.

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Для поражения вертолетов и низколетящих штурмовиков и истребителей-бомбардировщиков - ПЗРК Stinger.

Для поражения танков на дистанции до 800 метров из закрытых помещений в городе - одноразовый РПГ NLAW;

Для поражения пехоты в укрытиях в городских боях - одноразовый РПГ BDM/SMAW-D.

Также Бутусов указал, что строительство воздушного моста между регионами НАТО и Украиной является важнейшим стратегическим достижением в перспективах для обороны. Условный объект будет функционировать пока Путин де-факто не отведет свои многочисленные войска и тяжелую технику от границ нашего государства.

"То есть даже в случае ударов России по украинским оборонным предприятиям и по арсеналам, боеприпасы в Украине не закончатся, и НАТО будет продолжать поставки в ходе боевых действий. А это важнейшее изменение стратегической обстановки, новый фактор оборонного планирования Украины", – заметил украинский журналист.

Сообщение Бутусова о новых поставках вооружения из США подтвердили и официальные лица в украинском оборонном ведомстве. На этот раз на территорию Украины прибыло 80 тонн новейших технологий для усиления позиций ВСУ перед угрозой вторжения противника.

"Второй самолет уже в Киеве! Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец", – написал глава Минобороны Алексей Резников у себя в Twitter.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end 😌 🇺🇦🤝🇺🇸

P.S. the cargo arrived under dependable protection 🐶@WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Украина получила от США первую партию летального оружия. 90 тонн смертоносных боеприпасов будут доставлены на Донбасс для оснащения ВСУ при обороне от масштабного вторжения противника.