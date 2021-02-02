Дубинский прогулял больше половины заседаний Рады
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский за время своей каденции пропустил 77 заседаний в Верховной Раде.
Как сообщает сайт парламента, политик всего 70 раз присутствовал в зале ВР.
Добавим, что согласно закону Украины, в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования – он считается таковым, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.
Отметим, что 1 февраля 2021 года нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, обвинив во вмешательстве в выборы, исключили из фракции "Слуга народа".
Глава фракции СН Давид Арахамия официально объявил итоги голосования – 80,5% поддержали изгнание политика. Также он признался, что и сам голосовал "за", и назвал причины.
Сам Дубинский призвал коллег, которые выступили на его стороне, оставаться во фракции. Он прокомментировал свое изгнание, назвав голосование фарсом.
2 февраля Дубинского официально исключили из президентской фракции "Слуга народа".
Как писал OBOZREVATEL:
Скандал вокруг Дубинского начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции за вмешательство в американские выборы. Тот, в свою очередь, утверждает, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.
25 января Владимир Зеленский попросил Дубинского добровольно выйти из состава фракции, однако он отказался это сделать. Он заявил, что окружение Зеленского "вводит его в ловушку".
Позже президент пригрозил Дубинскому уголовным делом.
В СН организовали анонимное голосование за исключение народного депутата из фракции с помощью смартфона, но от этого способа решили отказаться.
Сам Дубинский возмущался, что политики для этого использовали приложение "Фракция в смартфоне", которое "никто никогда до этого не устанавливал". Это он назвал "абсолютно иезуитской историей".