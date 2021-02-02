Дубинский прогулял больше половины заседаний Рады

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
1,1 т.
Дубинский прогулял больше половины заседаний Рады

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский за время своей каденции пропустил 77 заседаний в Верховной Раде.

Как сообщает сайт парламента, политик всего 70 раз присутствовал в зале ВР.

Добавим, что согласно закону Украины, в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования – он считается таковым, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Дубинский прогулял больше половины заседаний Рады

Отметим, что 1 февраля 2021 года нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, обвинив во вмешательстве в выборы, исключили из фракции "Слуга народа".

Глава фракции СН Давид Арахамия официально объявил итоги голосования – 80,5% поддержали изгнание политика. Также он признался, что и сам голосовал "за", и назвал причины.

Сам Дубинский призвал коллег, которые выступили на его стороне, оставаться во фракции. Он прокомментировал свое изгнание, назвав голосование фарсом.

2 февраля Дубинского официально исключили из президентской фракции "Слуга народа".

Как писал OBOZREVATEL:

УкраинаВерховная Рада УкраиныПартия Слуга народаАлександр Дубинский