Дубинский прогулял больше половины заседаний Рады

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский за время своей каденции пропустил 77 заседаний в Верховной Раде.

Как сообщает сайт парламента, политик всего 70 раз присутствовал в зале ВР.

Добавим, что согласно закону Украины, в случае если народный депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы, но в течение пленарного заседания осуществлял голосования – он считается таковым, кто зарегистрировался с помощью электронной системы.

Отметим, что 1 февраля 2021 года нардепа Александра Дубинского, против которого США ввели санкции, обвинив во вмешательстве в выборы, исключили из фракции "Слуга народа".

Глава фракции СН Давид Арахамия официально объявил итоги голосования – 80,5% поддержали изгнание политика. Также он признался, что и сам голосовал "за", и назвал причины.

Сам Дубинский призвал коллег, которые выступили на его стороне, оставаться во фракции. Он прокомментировал свое изгнание, назвав голосование фарсом.

2 февраля Дубинского официально исключили из президентской фракции "Слуга народа".

Как писал OBOZREVATEL:

Скандал вокруг Дубинского начался после того, как Минюст США ввел против него (и еще шестерых украинцев, а также четырех сайтов) санкции за вмешательство в американские выборы. Тот, в свою очередь, утверждает, что никогда не вмешивался в выборы в других странах.