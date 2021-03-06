Как устроить неповторимое 8 Марта для двоих: топ идей

Международный женский день – прекрасная возможность, чтобы провести время с любимым человеком и воплотить свои давние желания в реальность.

Если шумные застолья – не для вас, то хорошей идеей будет отметить праздник наедине со своей второй половинкой. А как двоим нескучно отпраздновать 8 Марта – читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Поход в ресторан

Чтобы ужин в ресторане стал чем-то незабываемым и подарил новые эмоции, попробуйте пойти в какое-то новое место с необычным меню.

Например, если вам по душе азиатская кухня, то попробуйте полакомиться вьетнамским национальным блюдом – кузнечиками, или же отведайте улиток под разными соусами. Обязательно учтите, что все кафе и рестораны 8 марта будут забиты людьми, поэтому столик нужно заказать заранее.

2. Мастер-класс

Хотите провести время интересно – сходите на карамельный или шоколадный мастер-класс. Также можно посетить занятие по изготовлению свечей, гончарных изделий, приготовлению пиццы или десертов и многого другого. Можно даже заказать битье посуды на двоих. Выбирайте из того, что вам ближе.

3. Тест-драйв

Одним из самых оригинальных вариантов времяпровождения 8 Марта будет тест-драйв гоночной машины или даже внедорожника. Если вы не умеете водить, то "погонять" за рулем можно на картинге. Такое развлечение понравится вашему партнеру и запомнится на долгие годы.

4. Фотосессия

Все девушки мечтают устроить фотосессию со своим молодым человеком или мужем. И это отличное решение подходит для незабываемого празднования 8 Марта с любимым. Весной природа располагает к тому, чтобы оставить приятные воспоминания об этом дне в виде фотографий, которые потом можно вставить в рамки, сделать из них презентацию, или просто выложить в социальные сети. Также можно арендовать тематическую фотостудию и попросить знакомых с фотоаппаратом помочь воплотить вашу затею.

5. Караоке-бар

Совместное пение "мимо нот" очень сближает, поэтому в этот праздник можно посетить с парнем караоке-клуб. Там вдвоем вы сможете оценить праздничное меню, и спеть песни, посвященные друг другу.

6. Романтический вечер дома

Для кого-то это покажется банальным, но если все приготовления будет делать мужчина, то результат может оказаться довольно непредсказуемым. Составьте список из 6-7 пунктов, что обязательно должно быть на вашем вечере, и смело оставляйте его одного, пока вы гуляете с подругами или выбираете новые вещи из весенних коллекций. В список могут войти как очень сложные блюда, так и украшение комнат, уборка и все дела, которые давно хотелось "переложить" на крепкие мужские плечи.

7. Путешествие

Если вам позволяют финансы, то попробуйте отправиться в эти выходные (к слову, украинцы будут отдыхать в этом году три дня подряд) в путешествие за границу. Можно устроить захватывающую поездку в другой город или даже на турбазу в вашей области. Также сейчас есть множество двух-, трехдневных поездок во Львов, Одессу, на Закарпатье, где включено проживание, питание и развлечения.

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