Что подарить маме / дочке на 8 Марта: оригинальные идеи подарков
В понедельник, 8 марта, в Украине и других странах будут отмечать Международный женский день.
С этим праздником принято поздравлять женщин, и особенно самых близких. Идеи оригинальных подарков для мамы и для дочери – далее в подборке OBOZREVATEL.Что подарить маме на 8 Марта
Увлажнитель воздуха. Такой подарок защитит от вредного воздействия сухого воздуха, а если в нем предусмотрена возможность работы с эфирными маслами – наполнит помещение приятным ароматом, поможет улучшить сон и настроение.
Подарок для дома: пушистый плед, покрывало или набор мягких полотенец.
Цветок в горшке, который мама давно мечтала приобрести.
Подарочный сертификат на услуги косметолога.
Подарок-впечатление, например, экскурсия, путевка, поход на концерт, в театр, музей, балет или оперу.
Техника для дома. Это может быть кухонный комбайн, робот-пылесос, миксер, форма для выпечки, миниатюрный духовой шкаф.
Массажер или массажная ванночка для ног.
Ювелирное украшение.
Аксессуары: перчатки, шелковый шарф, палантин, стильная сумочка.
Гаджет. Смартфон, планшет или электронная книга будут отличным подарком на 8 Марта для мамы.
Подарок для хобби. Это может быть набор для творчества или рукоделия, мольберт, краски, а если дочь, например, мечтает о будущем в науке – микроскоп.
Техника: "умные" часы, планшет, электронная книга, смартфон, беспроводная музыкальная колонка, наушники.
Стильная яркая косметичка с набором средств по уходу за кожей.
Подарок для спорта: велосипед, ролики, скейт, самокат – выбирать стоит исходя из предпочтений дочери.
Уютный подарок: мягкий халат, плед с рукавами, пушистые тапочки.
Духи.
Портрет дочери крупного формата.
Набор эксклюзивных сладостей.
Подарок-впечатление: совместный поход в театр, на концерт, выставку и т.п..
Сертификат в магазин одежды.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно подарить жене, девушке, а также учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Также сообщалось, сколько выходных будет на Международный женский день в Украине.