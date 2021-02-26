Что подарить маме / дочке на 8 Марта: оригинальные идеи подарков

В понедельник, 8 марта, в Украине и других странах будут отмечать Международный женский день.

С этим праздником принято поздравлять женщин, и особенно самых близких. Идеи оригинальных подарков для мамы и для дочери – далее в подборке OBOZREVATEL.

Увлажнитель воздуха. Такой подарок защитит от вредного воздействия сухого воздуха, а если в нем предусмотрена возможность работы с эфирными маслами – наполнит помещение приятным ароматом, поможет улучшить сон и настроение.

Подарок для дома: пушистый плед, покрывало или набор мягких полотенец.

Цветок в горшке, который мама давно мечтала приобрести.

Подарочный сертификат на услуги косметолога.

Подарок-впечатление, например, экскурсия, путевка, поход на концерт, в театр, музей, балет или оперу.

Техника для дома. Это может быть кухонный комбайн, робот-пылесос, миксер, форма для выпечки, миниатюрный духовой шкаф.

Массажер или массажная ванночка для ног.

Ювелирное украшение.

Аксессуары: перчатки, шелковый шарф, палантин, стильная сумочка.

Гаджет. Смартфон, планшет или электронная книга будут отличным подарком на 8 Марта для мамы.

Подарок для хобби. Это может быть набор для творчества или рукоделия, мольберт, краски, а если дочь, например, мечтает о будущем в науке – микроскоп.

Техника: "умные" часы, планшет, электронная книга, смартфон, беспроводная музыкальная колонка, наушники.

Стильная яркая косметичка с набором средств по уходу за кожей.

Подарок для спорта: велосипед, ролики, скейт, самокат – выбирать стоит исходя из предпочтений дочери.

Уютный подарок: мягкий халат, плед с рукавами, пушистые тапочки.

Духи.

Портрет дочери крупного формата.

Набор эксклюзивных сладостей.

Подарок-впечатление: совместный поход в театр, на концерт, выставку и т.п..

Сертификат в магазин одежды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно подарить жене, девушке, а также учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Также сообщалось, сколько выходных будет на Международный женский день в Украине.