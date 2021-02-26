Что подарить маме / дочке на 8 Марта: оригинальные идеи подарков

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,9 т.
В 2021 году 8 Марта приходится на понедельник

В понедельник, 8 марта, в Украине и других странах будут отмечать Международный женский день.

С этим праздником принято поздравлять женщин, и особенно самых близких. Идеи оригинальных подарков для мамы и для дочери – далее в подборке OBOZREVATEL.

Что подарить маме на 8 Марта

  • Увлажнитель воздуха. Такой подарок защитит от вредного воздействия сухого воздуха, а если в нем предусмотрена возможность работы с эфирными маслами – наполнит помещение приятным ароматом, поможет улучшить сон и настроение.

  • Подарок для дома: пушистый плед, покрывало или набор мягких полотенец.

  • Цветок в горшке, который мама давно мечтала приобрести.

8 марта в Украине и других странах отмечают Международный женский день

  • Подарочный сертификат на услуги косметолога.

  • Подарок-впечатление, например, экскурсия, путевка, поход на концерт, в театр, музей, балет или оперу.

  • Техника для дома. Это может быть кухонный комбайн, робот-пылесос, миксер, форма для выпечки, миниатюрный духовой шкаф.

8 Марта принято поздравлять женщин, и особенно самых близких

  • Массажер или массажная ванночка для ног.

  • Ювелирное украшение.

  • Аксессуары: перчатки, шелковый шарф, палантин, стильная сумочка.

  • Гаджет. Смартфон, планшет или электронная книга будут отличным подарком на 8 Марта для мамы.

8 Марта женщинам дарят цветы и подарки
Что подарить дочке на 8 Марта

  • Подарок для хобби. Это может быть набор для творчества или рукоделия, мольберт, краски, а если дочь, например, мечтает о будущем в науке – микроскоп.

  • Техника: "умные" часы, планшет, электронная книга, смартфон, беспроводная музыкальная колонка, наушники.

  • Стильная яркая косметичка с набором средств по уходу за кожей.

  • Подарок для спорта: велосипед, ролики, скейт, самокат – выбирать стоит исходя из предпочтений дочери.

Подбирая подарок к 8 Марта, стоит узнать о предпочтениях близкого человека

  • Уютный подарок: мягкий халат, плед с рукавами, пушистые тапочки.

  • Духи.

  • Портрет дочери крупного формата.

  • Набор эксклюзивных сладостей.

  • Подарок-впечатление: совместный поход в театр, на концерт, выставку и т.п..

  • Сертификат в магазин одежды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что можно подарить жене, девушке, а также учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Также сообщалось, сколько выходных будет на Международный женский день в Украине.

УкраинаРодители и детиСемья8 Мартадетитрадициипраздникженщины