Какой будет погода 8 марта в Украине: синоптик дала прогноз

Погода в Украине в Международный женский день, 8 марта, будет холодной и мокрой – днем температура опустится до -3 градусов.

Об этом рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, говорится в материале OBOZREVATEL. По ее словам, 6-8 марта ожидается небольшой мокрый снег или дождь.

Как рассказала синоптик, на юге температура может подняться до +8 градусов, а на остальной территории Украины будет до -3 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -6.

"Это абсолютно типичная погода для предвесны. Но прогноз предварительный, он может поменяться уже завтра. До 4 марта погода будет примерно такой – около 0 градусов", – рассказала Адаменко.

Также она отметила, что настоящую весну придется еще подождать несколько недель.

Напомним, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова рассказала, что весна в Украине будет поздней, придет в свои обычные сроки, а март не покажет высоких температур.

Как сообщал OBOZREVATEL, в большинстве регионов Украины, кроме юга, воздух прогреется до плюсовых температурных значений после 8 марта.