Выходные на 8 Марта в 2021 году: сколько будут отдыхать в Украине

Международный женский день, 8 Марта, в Украине имеет статус государственного праздника, поэтому является официальным выходным.

В 2021 году он приходится на понедельник. Таким образом, украинцы будут отдыхать три дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

Как известно, празднование Международного женского дня в Украине является поводом для горячих споров и дебатов. Так, в частности, в феврале 2017 года Украинский институт национальной памяти в рамках декоммунизации предложил отменить соответствующий выходной и вместо этого сделать нерабочим Шевченковский день, который отмечается 9 марта.

А сам Международный женский день предлагалось переименовать в День борьбы за права женщин. По словам тогдашнего директора УИНП Владимира Вятровича, 8 Марта давно утратило свой первоначальный смысл, который состоял в борьбе за равенство полов, и превратилось в день поздравления женщин.

Однако многочисленные приверженцы празднования "Женского дня" выступили против такого нововведения, а законопроект об отмене выходного в честь 8 марта, внесенный на голосование Верховной Рады осенью 2017 года, не набрал необходимого количества голосов народных депутатов.

В связи с этим 8 Марта числится в перечне официальных государственных выходных дней в 2021 году, который приведен в письме Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 12 августа 2020 года.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, стоит ли украинцам отмечать 8 Марта. Традиция праздновать Международный женский день зародилась не как почитание женщин, а вовсе по другой причине.