Куда поехать в марте: 5 бюджетных мест для отдыха за границей

В начале весны природа оживает и каждый хочет проводить время активно: гулять, узнавать что-то новое, наслаждаться теплым солнцем. Достопримечательности, звуки и виды нового города манят путешественников после локдауна.

Пандемия внесла свои коррективы в международный туризм. Перед тем, как собираться за границу, стоит уточнить условия въезда и пребывания в том или ином государстве, ведь они постоянно меняются. OBOZREVATEL собрал страны, где можно отдохнуть весной 2021 года.

Стамбул, Турция

Начало весны в Стамбуле очень теплое и приятное, погода напоминает украинский май. Температура варьируется в пределах 10-15 градусов тепла. В это время года всегда солнечно и редко бывает дождь. Турецкий мегаполис наполнен многовековой историей и культурным наследием. Туристы со всего мира едут в Стамбул, чтобы узнать мусульманские традиции, кухню и насладиться видами известных памятников архитектуры.

Цена путевки в Турцию на семь ночей – от 300 евро за двоих людей без питания. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа.

Кипр

Отдых на Кипре будет доступен украинцам с марта. В это время здесь приятная и почти летняя погода – температура воздуха поднимается до 18 градусов тепла. Туристов ждут пешие прогулки в горы с проводником, морские пейзажи и европейская культура. Весной в экзотическом Кипре начинают расцветать апельсиновые и миндальные деревья, жасмин и многие цветы. Ранняя весна – идеальная пора, чтобы изучить живописный остров.

Цена путевки на Кипр на семь ночей – от 600 евро за двоих людей с завтраками. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа.

Черногория

В Черногории есть, чем удивить туристов. Короткого уикенда не хватит, чтобы увидеть все самое интересное. Маленькая страна имеет невероятно красивые места и природу, которая завораживает пейзажами. К достопримечательностям Черногории можно добраться на общественном транспорте или с отдельной группой и экскурсоводом.

Цена путевки в Черногорию на семь ночей – от 700 евро за двоих с завтраками и ужинами. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа.

Египет

Если вы хотите кардинально изменить климат и улететь в жаркое лето – выбирайте Египет. Целый год сюда едут украинские туристы: кто-то погреться на пляже, а некоторые посмотреть достопримечательности древней культуры. В Египет можно приезжать бесконечно и не попасть дважды в одно и то же место. Туризм в стране в последние годы развивается на высоком уровне.

Цена тура в Египет на семь ночей – от 300 евро за двоих с трехразовым питанием. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа.

Объединенные Арабские Эмираты

В Объединенных Арабских Эмиратах собрано все самое лучшее: шикарные отели, прекрасные пляжи, невероятные развлечения. Город Дубай – туристический центр страны, где собраны все изобретения современности: самый большой искусственный остров, самое высокое сооружение, самый длинный метрополитен. Прежде всего ищите горящие туры в ОАЭ, чтобы сэкономить деньги. Погода в начале марта – 23 градуса тепла, но в конце месяца ожидают потепления.

Цены на тур в Арабские Эмираты на семь ночей – от 500 евро за двоих без питания. Обязательное условие приезда туристов – наличие отрицательного ПЦР-теста, который сделан не позднее, чем за 72 часа.

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