Что подарить жене или девушке на 8 Марта: топ-10 идей
Хотя Международный женский день появился как день солидарности в борьбе за равноправие и эмансипацию, в настоящее время 8 Марта во многих странах, включая Украину, поздравляют и всячески почитают женщин.
Согласно одной из главных традиций праздника, представительницам прекрасного пола принято дарить цветы и другие презенты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал несколько оригинальных идей для подарков к 8 Марта жене или девушке.Что подарить жене на 8 Марта
Ювелирные украшения из золота или серебра: кольцо, цепочку, кулон, серьги, браслет или ожерелье.
Технику: новый телефон, Power Bank, беспроводные наушники, фитнес-браслет, фотоаппарат, смарт-часы. При этом желательно не дарить супруге предметы бытовой техники: 8 Марта, скорее всего, она захочет почувствовать себя леди, а не домохозяйкой.
Любимый парфюм.
Романтический подарок, например, поездка за город, совместное путешествие, ужин в ресторане или дома при свечах.
Сертификат в SPA-салон на двоих или на курс релаксирующего массажа.
Шарф с ручной росписью.
Торт к 8 Марта, украшенный фото любимой жены.
Копилка комплиментов – шкатулка или декоративная банка, наполненная записками о достоинствах супруги.
Небольшой настольный аквариум.
Набор эксклюзивных сладостей и фруктов с разных концов света.
Большая мягкая игрушка.
Подарок для занятий спортом: кроссовки, гантели, фитнес-браслет, обруч или просто сертификат в магазин спорттоваров.
Подарок для хобби: книга на интересующую тему, набор для творчества, музыкальный инструмент.
Букет из экзотических сладостей и фруктов, конфеты ручной работы.
Гаджет: беспроводная музыкальная колонка, смартчасы, телефон, беспроводные наушники.
Видеопоздравление – смонтированный ролик с подборкой фото любимой девушки.
Абонемент на курсы игры на гитаре, визажа или, например фотографии. Такой подарок стоит выбирать, исходя из интересов девушки.
Подарок для красоты: косметичка с набором косметики, фен, парфюм, сертификат в салон красоты.
Подарок-впечатление: романтическое свидание, ужин в ресторане, путешествие на двоих или вечер в номере лучшего отеля города.
Романтическая фотосессия.
Стоит отметить, что любой подарок к 8 Марта обязательно нужно дополнить букетом цветов. Также можно собственноручно подписать открытку с пожеланиями и признаниями и специально для любимой украсить дом тематическим декором.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Педагогов принято поздравлять заранее, до наступления Международного женского дня.