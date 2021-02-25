Что подарить жене или девушке на 8 Марта: топ-10 идей

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
2,0 т.
Что подарить жене или девушке на 8 Марта: топ-10 идей

Хотя Международный женский день появился как день солидарности в борьбе за равноправие и эмансипацию, в настоящее время 8 Марта во многих странах, включая Украину, поздравляют и всячески почитают женщин.

Согласно одной из главных традиций праздника, представительницам прекрасного пола принято дарить цветы и другие презенты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал несколько оригинальных идей для подарков к 8 Марта жене или девушке.

Что подарить жене на 8 Марта

  • Ювелирные украшения из золота или серебра: кольцо, цепочку, кулон, серьги, браслет или ожерелье.

  • Технику: новый телефон, Power Bank, беспроводные наушники, фитнес-браслет, фотоаппарат, смарт-часы. При этом желательно не дарить супруге предметы бытовой техники: 8 Марта, скорее всего, она захочет почувствовать себя леди, а не домохозяйкой.

  • Любимый парфюм.

8 Марта в Украине поздравляют и всячески почитают женщин

  • Романтический подарок, например, поездка за город, совместное путешествие, ужин в ресторане или дома при свечах.

  • Сертификат в SPA-салон на двоих или на курс релаксирующего массажа.

  • Шарф с ручной росписью.

  • Торт к 8 Марта, украшенный фото любимой жены.

  • Копилка комплиментов – шкатулка или декоративная банка, наполненная записками о достоинствах супруги.

  • Небольшой настольный аквариум.

  • Набор эксклюзивных сладостей и фруктов с разных концов света.

8 Марта женщинам принято дарить цветы и подарки
Что подарить девушке на 8 Марта

  • Большая мягкая игрушка.

  • Подарок для занятий спортом: кроссовки, гантели, фитнес-браслет, обруч или просто сертификат в магазин спорттоваров.

  • Подарок для хобби: книга на интересующую тему, набор для творчества, музыкальный инструмент.

Не стоит дарить любимой женщине бытовую технику на 8 Марта

  • Букет из экзотических сладостей и фруктов, конфеты ручной работы.

  • Гаджет: беспроводная музыкальная колонка, смартчасы, телефон, беспроводные наушники.

  • Видеопоздравление – смонтированный ролик с подборкой фото любимой девушки.

  • Абонемент на курсы игры на гитаре, визажа или, например фотографии. Такой подарок стоит выбирать, исходя из интересов девушки.

Любой подарок к 8 Марта обязательно нужно дополнить букетом цветов

  • Подарок для красоты: косметичка с набором косметики, фен, парфюм, сертификат в салон красоты.

  • Подарок-впечатление: романтическое свидание, ужин в ресторане, путешествие на двоих или вечер в номере лучшего отеля города.

  • Романтическая фотосессия.

Стоит отметить, что любой подарок к 8 Марта обязательно нужно дополнить букетом цветов. Также можно собственноручно подписать открытку с пожеланиями и признаниями и специально для любимой украсить дом тематическим декором.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Педагогов принято поздравлять заранее, до наступления Международного женского дня.

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