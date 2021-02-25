Что подарить жене или девушке на 8 Марта: топ-10 идей

Хотя Международный женский день появился как день солидарности в борьбе за равноправие и эмансипацию, в настоящее время 8 Марта во многих странах, включая Украину, поздравляют и всячески почитают женщин.

Согласно одной из главных традиций праздника, представительницам прекрасного пола принято дарить цветы и другие презенты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL собрал несколько оригинальных идей для подарков к 8 Марта жене или девушке.

Ювелирные украшения из золота или серебра: кольцо, цепочку, кулон, серьги, браслет или ожерелье.

Технику: новый телефон, Power Bank, беспроводные наушники, фитнес-браслет, фотоаппарат, смарт-часы. При этом желательно не дарить супруге предметы бытовой техники: 8 Марта, скорее всего, она захочет почувствовать себя леди, а не домохозяйкой.

Любимый парфюм.

Романтический подарок , например, поездка за город, совместное путешествие, ужин в ресторане или дома при свечах.

Сертификат в SPA-салон на двоих или на курс релаксирующего массажа.

Шарф с ручной росписью.

Торт к 8 Марта, украшенный фото любимой жены.

Копилка комплиментов – шкатулка или декоративная банка, наполненная записками о достоинствах супруги.

Небольшой настольный аквариум.

Набор эксклюзивных сладостей и фруктов с разных концов света.

Большая мягкая игрушка.

Подарок для занятий спортом: кроссовки, гантели, фитнес-браслет, обруч или просто сертификат в магазин спорттоваров.

Подарок для хобби: книга на интересующую тему, набор для творчества, музыкальный инструмент.

Букет из экзотических сладостей и фруктов, конфеты ручной работы.

Гаджет: беспроводная музыкальная колонка, смартчасы, телефон, беспроводные наушники.

Видеопоздравление – смонтированный ролик с подборкой фото любимой девушки.

Абонемент на курсы игры на гитаре, визажа или, например фотографии. Такой подарок стоит выбирать, исходя из интересов девушки.

Подарок для красоты: косметичка с набором косметики, фен, парфюм, сертификат в салон красоты.

Подарок-впечатление: романтическое свидание, ужин в ресторане, путешествие на двоих или вечер в номере лучшего отеля города.

Романтическая фотосессия.

Стоит отметить, что любой подарок к 8 Марта обязательно нужно дополнить букетом цветов. Также можно собственноручно подписать открытку с пожеланиями и признаниями и специально для любимой украсить дом тематическим декором.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что подарить учительнице или воспитательнице на 8 Марта. Педагогов принято поздравлять заранее, до наступления Международного женского дня.