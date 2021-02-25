Для украинцев ввели новые правила пересечения границ: куда и как сможем поехать

Путешествовать в 2021 году будет непросто из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Многие страны ввели дополнительные запреты на въезд иностранных граждан, при этом для большинства направлений нужно сдавать несколько тестов на COVID-19 до вылета и по прилете. OBOZREVATEL решил узнать, какие ограничения на пересечение границ существуют для путешествующих украинцев (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Без наличия ПЦР-теста на коронавирус можно отправиться отдыхать в Доминикану и Мексику. Любопытно, что Мексика закрыла наземные границы для путешествующих, однако самолетами принимает туристов "под честное слово" – в аэропорту нужно письменно заполнить форму о том, что ты не болен.

Некоторые страны Африки полностью открыты для туристов, однако там украинцев ждут экстрим-туры. К примеру, в Намибии, Сомали или Панаме есть морское побережье и живописные места. Однако придется смириться с отсутствием пятизвездочных отелей и систем питания "все включено".

Украинцев ждут солнечные пляжи Египта и Шри-Ланки.

Также предоставить на границе или в аэропорту отрицательный тест на коронавирус требуют власти Мальдивских островов, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Для путешествующих также открыты Соединенные Штаты Америки, почти вся Африка южнее Сахары, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай и Чили и другие страны Южной Америки, кроме Венесуэлы, Суринам, Аргентины, Перу и Боливии. Там действуют строгие запреты и ограничения для пересечения границы.

В Азии украинских туристов с тестом принимают горнолыжные курорты Казахстана. Также при наличии визы или с разрешением получения визы по прибытии можно поехать в Непал.

Болгария не собирается закрывать границы для путешествующих. Все желающие могут отправиться на отдых в эту страну, если смогут предоставить на таможенном контроле в аэропорту негативный ПЦР-тест. Этой зимой курорты Болгарии стали одним из немногих открытых направлений горнолыжного отдыха для украинцев.

Кипр откроет границы для украинцев и туристов из 55 государств уже 1 марта. Согласно объявленным правилам въезда, украинцы должны сделать один ПЦР-тест до поездки, второй – сразу по прибытии на Кипр, а третий – по возвращении домой. Третий тест добавили в связи с тем, что Минздрав Украины относит этот остров к "красному списку".

Грузия разрешила въезд украинцам с 1 марта, однако также с учетом определенных правил. Так, после прилета нужно предоставить негативный тест на коронавирус, а на третий день пребывания в стране – пройти повторное тестирование за свой счет.

Турция считает успешным решение прошлого года об открытии морских курортов для иностранных граждан, поэтому украинцы могут рассчитывать на отдых здесь и в 2021 году. Однако, по новым правилам, пересечь границу Турции авиационным или морским путем можно лишь при наличии отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. Детям младше 6 лет тест делать не нужно. Также потребуется страховой полис на COVID-19, который можно купить онлайн или у туроператора.

Чтобы попасть в Сербию, на границе или в аэропорту нужно предоставить отрицательный RT-PCR-тест Sars-CoV-2, сделанный не ранее чем за 48 часов перед въездом. Также украинских туристов с такими тестами ждут Северная Македония и Босния и Герцеговина.

В Албанию и Черногорию въезд для украинцев разрешен без ограничений.

До 28 февраля граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью, однако весной эта страна с большой вероятностью откроется для туристов.

В ЕС пока отказываются от каких-либо прогнозов о восстановлении шенгенской свободы передвижения. Безвиз для Украины распространяется только на тех граждан страны, которые имеют "существенные основания" для поездки. Так, отправиться в Польшу или Францию могут те, у кого есть разрешение на работу или обучение в ЕС, а также ближайшие родственники.

А вот Германия продолжает ужесточать условия пересечения границы. Эта страна ограничила въезд даже собственных граждан, не имеющих свежего отрицательного теста.

В Ирландию украинцы смогут отправиться только при наличии визы, а в Великобритании с 15 февраля введено обязательное требование прохождения тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытии, а также соблюдение самоизоляции. Если нарушить это требование, то придется заплатить немалый штраф в размере от 10 000 фунтов стерлингов (почти 400 тыс. грн).

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины запустило интерактивную карту с актуальной информацией о правилах въезда для украинцев в другие страны во время пандемии коронавируса.

На ней разными цветами показано, есть ли ограничения для украинцев на пересечение границ.

Как сообщал OBOZREVATEL: