Для украинцев ввели новые правила пересечения границ: куда и как сможем поехать

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Travel
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Для украинцев ввели новые правила пересечения границ: куда и как сможем поехать

Путешествовать в 2021 году будет непросто из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса.

Многие страны ввели дополнительные запреты на въезд иностранных граждан, при этом для большинства направлений нужно сдавать несколько тестов на COVID-19 до вылета и по прилете. OBOZREVATEL решил узнать, какие ограничения на пересечение границ существуют для путешествующих украинцев (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

В какие страны можно приезжать без теста

Без наличия ПЦР-теста на коронавирус можно отправиться отдыхать в Доминикану и Мексику. Любопытно, что Мексика закрыла наземные границы для путешествующих, однако самолетами принимает туристов "под честное слово" – в аэропорту нужно письменно заполнить форму о том, что ты не болен.

В Мексику разрешен въезд без ограничений, однако многие памятники истории закрыты для туристов из-за пандемии.

Некоторые страны Африки полностью открыты для туристов, однако там украинцев ждут экстрим-туры. К примеру, в Намибии, Сомали или Панаме есть морское побережье и живописные места. Однако придется смириться с отсутствием пятизвездочных отелей и систем питания "все включено".

Куда можно отправиться с негативным ПЦР-тестом

Украинцев ждут солнечные пляжи Египта и Шри-Ланки.

Также предоставить на границе или в аэропорту отрицательный тест на коронавирус требуют власти Мальдивских островов, Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

На Мальдивы можно ехать только с негативным тестом на коронавирус

Для путешествующих также открыты Соединенные Штаты Америки, почти вся Африка южнее Сахары, Бразилия, Колумбия, Эквадор, Гайана, Парагвай и Чили и другие страны Южной Америки, кроме Венесуэлы, Суринам, Аргентины, Перу и Боливии. Там действуют строгие запреты и ограничения для пересечения границы.

В Азии украинских туристов с тестом принимают горнолыжные курорты Казахстана. Также при наличии визы или с разрешением получения визы по прибытии можно поехать в Непал.

Какие существуют ограничения для путешествий в Европу

Болгария не собирается закрывать границы для путешествующих. Все желающие могут отправиться на отдых в эту страну, если смогут предоставить на таможенном контроле в аэропорту негативный ПЦР-тест. Этой зимой курорты Болгарии стали одним из немногих открытых направлений горнолыжного отдыха для украинцев.

Этой зимой курорты Болгарии стали одним из немногих открытых направлений горнолыжного отдыха для украинцев.

Кипр откроет границы для украинцев и туристов из 55 государств уже 1 марта. Согласно объявленным правилам въезда, украинцы должны сделать один ПЦР-тест до поездки, второй – сразу по прибытии на Кипр, а третий – по возвращении домой. Третий тест добавили в связи с тем, что Минздрав Украины относит этот остров к "красному списку".

Грузия разрешила въезд украинцам с 1 марта, однако также с учетом определенных правил. Так, после прилета нужно предоставить негативный тест на коронавирус, а на третий день пребывания в стране – пройти повторное тестирование за свой счет.

Грузия пока еще не разрешила свободный въезд в страну украинским туристам

Турция считает успешным решение прошлого года об открытии морских курортов для иностранных граждан, поэтому украинцы могут рассчитывать на отдых здесь и в 2021 году. Однако, по новым правилам, пересечь границу Турции авиационным или морским путем можно лишь при наличии отрицательного результата теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа до въезда в страну. Детям младше 6 лет тест делать не нужно. Также потребуется страховой полис на COVID-19, который можно купить онлайн или у туроператора.

Въезд в Турцию разрешен теперь при наличии отрицательного теста на COVID-19

Чтобы попасть в Сербию, на границе или в аэропорту нужно предоставить отрицательный RT-PCR-тест Sars-CoV-2, сделанный не ранее чем за 48 часов перед въездом. Также украинских туристов с такими тестами ждут Северная Македония и Босния и Герцеговина.

В Албанию и Черногорию въезд для украинцев разрешен без ограничений.

До 28 февраля граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью, однако весной эта страна с большой вероятностью откроется для туристов.

Как путешествовать в страны, входящие в Шенген

В ЕС пока отказываются от каких-либо прогнозов о восстановлении шенгенской свободы передвижения. Безвиз для Украины распространяется только на тех граждан страны, которые имеют "существенные основания" для поездки. Так, отправиться в Польшу или Францию могут те, у кого есть разрешение на работу или обучение в ЕС, а также ближайшие родственники.

А вот Германия продолжает ужесточать условия пересечения границы. Эта страна ограничила въезд даже собственных граждан, не имеющих свежего отрицательного теста.

В Ирландию украинцы смогут отправиться только при наличии визы, а в Великобритании с 15 февраля введено обязательное требование прохождения тестов на COVID-19 на 2 и 8 день самоизоляции по прибытии, а также соблюдение самоизоляции. Если нарушить это требование, то придется заплатить немалый штраф в размере от 10 000 фунтов стерлингов (почти 400 тыс. грн).

В Ирландию украинцы смогут отправиться только при наличии визы

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины запустило интерактивную карту с актуальной информацией о правилах въезда для украинцев в другие страны во время пандемии коронавируса.

На ней разными цветами показано, есть ли ограничения для украинцев на пересечение границ.

Правила въезда за границу для украинцев. Оранжевый – въезд запрещен, желтый – разрешен с ограничениями, зеленый – разрешен.
Правила транзитного пересечения. Розовый цвет – транзит запрещен, желтый – возможен при определенных условиях, зеленый – разрешен без ограничений.

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