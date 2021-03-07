Подарок в мусорку: топ-10 самых худших презентов на 8 марта

Розочки в целлофане и шоколадки продолжают из года в год преследовать женщин в праздник 8 марта. Но это еще не самый плохой вариант. Обычно мужчины вспоминают о подарке уже в самый последний момент и презентуют то, что первое увидели и впопыхах купили в магазине.

Праздник уже завтра, поэтому нужно не прогадать и не выбрать то, что обидит любимую женщину. OBOZREVATEL составил антирейтинг подарков от мужчин на 8 Марта.

1. Капроновые колготки

Несмотря на то, что это довольно практичный подарок, рисковать покупать колготки на подарок не стоит. Во-первых, можно не угадать с размером, а во-вторых, уже многие женщины отказались от этой вещи в гардеробе в пользу брюк. Кроме того, колготки воспринимаются как белье, и таким презентом можно поставить женщину в неловкое положение.

2. Абонемент в спортзал

Абонемент на посещения спортзала, как и спортивный инвентарь, а также напольные весы лучше не дарить женщине, если она сама об это не просила. Причина в том, что такой подарок практически всегда воспринимается как намек на неидеальные формы. Даже у женщин с хорошей фигурой возникнут подозрения, что вторую половинку что-то не устраивает. Вместо этого подарите сертификат на посещение мастер-класса по живописи или гончарству, а если ваша девушка предпочитает активный отдых, то можно подарить полет на параплане или курс обучения дайвингу.

3. Не новая книга

Иногда мы вспоминаем о подарках, когда уже становится слишком поздно ехать в магазин. И тогда на помощь идут старые книги с полок, которые уже были прочитаны или, наоборот, настолько неинтересные, что выглядят почти как новые. Такой подарок точно не понравится вашей женщине. Заломы на страничках и потертая обложка выдадут вас с потрохами, что точно не пойдет на пользу вашим отношениям.

4. Портупеи

И даже если это на первый взгляд невинные кожаные ремешки, то вашей избраннице может так не показаться. Некоторые женщины вообще считают неуместными подарками на 8 Марта товары из интим-магазинов и шутки с пошлым подтекстом.

5. Мыло, шампуни, дезодорант и гель для душа

Такой выбор подарка может стать настоящим оскорблением для женщины. Если опустить то, что это очень дешевый презент, что уже само по себе обидно, так это еще и невербальный намек помыться.

6. Статуэтки и рамки для фото

Если коллегам такие подарки еще могут пригодиться, то супруге или маме – категорически нет. Чаще всего такие вещи будут долго пылиться на полках, а потом и вовсе отправятся в мусорное ведро. Лучше выбирать как можно более функциональный сувенир: брелок-флешку, магнитный планер, необычный календарь на холодильник.

7. Алкогольные напитки

Даже самые дорогие и вкусные ликеры и вина, которые часто дарят женской половине коллектива в этот праздник, не оставят приятных воспоминаний о поздравлении. Дело в том, что подаренный алкоголь выпивают в тот же вечер во время празднования либо дома в кругу семьи. Если уж решили подарить бутылочку чего-то горячительного, то обязательно купите в подарок что-то еще. Например, цветы.

8. Эпилятор

Такой подарок будет неудачным сразу по нескольким причинам. Первая – это намек на то, что нужно побриться и убрать нежелательную растительность на теле, а вторая – его высокая цена, что сделает презент вдвойне обидным. Для дарителя, в том числе.

9. Кухонные безделушки

Международный женский день – это именно тот день в календаре, когда женщина хочет почувствовать себя желанной и равной партнеру во всем. Категорически не стоит указывать ей на "место на кухне" и дарить кастрюли, фартуки и прихватки в цветочек.

10. Сладости

Не все сладкие подарки попадают в рейтинг худших. Однако стоит отказаться от идеи купить торт в ближайшем супермаркете и коробку конфет по скидке уже в день празднования. Такой подход продемонстрирует ваше небрежное отношение. Лучше выбрать что-то эксклюзивное: пирожные на заказ, торт с тематическим декором или заказать заранее коробку экзотических фруктов.

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