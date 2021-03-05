Что подарить на 8 Марта по гороскопу

Многие в преддверии 8 Марта ломают голову над тем, что подарить маме, жене, девушке, коллеге, сестре или подруге. Помочь в этом могут звезды.

Свои советы, как выбрать презент с учетом знака зодиака, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал известный ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Представительницы знака – натуры весьма требовательные. А потому при выборе презента для них стоит отказаться от банальных вещей, пусть даже и полезных в быту. Отличный выбор – подарок, который подарит яркие эмоции. Конная прогулка, ужин на крыше или мастер-класс по рисованию – выбор следует делать исходя из увлечений женщины-Овна.

Телец

Тельцы по природе своей – романтики. Они очень внимательны к деталям и всегда знают вкусы и предпочтения своих близких, рассчитывая, что такой же философией руководствуются и остальные. А потому подарок, который понравится Тельцу, это вещь, которая покажет, насколько вы внимательны к их словам и желаниям. Так что если в разговоре с женщиной-Тельцом когда-то вы услышали, что она обожает театр – будьте уверенны, билет на спектакль будет попаданием "в десятку".

Близнецы

В представителях знака Близнецы уживаются две личности, одна из которых старается разложить все по полочкам и следовать четким планам, а другая – жаждет спонтанности, ярких эмоций и авантюры. Приглядитесь к женщине-Близнецу. Если видите, что в ее жизни доминирует первое "я" и рутина, постарайтесь сделать так, чтобы ваш подарок помог поменять обстановку или подарить заряд позитива.

Рак

Раки – чувственные и страстные натуры. Прекрасным подарком для них станет тот, который может вдохновить. К примеру, картина, на которой изображен любимый город женщины-Рака, или парфюм, с которым она ассоциирует какие-то счастливые моменты своей жизни. Главное здесь – проявить смекалку и креативность.

Лев

Львы – настоящие ценители комфорта. И если ваш презент будет связан с тем, чтобы каким-то образом улучшить этот самый комфорт – точно не прогадаете. Например, какая-то мелочь в виде органайзера на рабочий стол, или дорожная подушка если женщина-Лев много путешествует. В общем, забота – лучший подарок для Льва.

Дева

Представительниц знака можно смело назвать трудоголиками. Если они берутся за дело, стараются выложиться на максимум. Иногда даже в ущерб своему здоровью. А потому прекрасным подарком для них станет то, что позволит позаботиться о себе и своем самочувствие. К примеру, подарочный сертификат на поход в спа, к косметологу или даже просто крем для ухода за кожей рук.

Весы

Весы стремятся жить ярко, открывать новые горизонты и получать от жизни максимум позитива. Интересные выставки, новые спектакли, премьеры фильмов – то, что наполняет жизнь представителей знака сочными красками и новизной. Соответственно, подарив Весам подобный повод для радости, вы точно не прогадаете.

Скорпион

В душе таинственной женщины-Скорпиона скрыты настоящие лабиринты разных качеств и чувств. Но если немного побродить по ним, можно узнать, что представительницы знака излучают сексуальность и страсть. А потому подарок, который сможет подчеркнуть эти их качества будет стопроцентным попаданием в цель. Пьянящий парфюм, утонченный аксессуар или даже нижнее белье, (если выбираете подарок любимой женщине) – прекрасный вариант.

Стрелец

Женщины-Стрельцы, как правило, прямолинейны. А потому их вкусы и предпочтения ни для кого не секрет. В подарках представительницы знака ценят практичность. А потому нужной и полезной бытовой вещице или модному гаджету будут очень рады.

Козерог

Козероги относятся к тем людям, которым "дорог не подарок, а внимание". И здесь акцент стоит делать на то, как вы этот самый презент будете вручать, при каких обстоятельствах, в какой упаковке, что скажете. Ваша подача и теплые слова для Козерогов – один из главных моментов.

Водолей

Не смотря на то, что женщина-Водолей часто кажется легкой, воздушной и немного легкомысленной, ее подход к жизни взвешенный и рациональный. А потому к подаркам-сюрпризам и разного рода новинкам представительницы знака относятся насторожено. Выбирая им презент, старайтесь обращать внимание на проверенную классику, будь это цвет одежды, модель часов или парфюм.

Рыбы

Рыбы по своей природе эстеты. Они всегда стремятся замечать прекрасное. И будет просто замечательно, если ваш презент добавит красоты в их жизнь. Пусть даже выбранная вещь весьма непрактична. Охапка красивых цветов, милая статуэтка или красивый ежедневник. Красота дарит Рыбам вдохновение. Разве можно найти лучший подарок?

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