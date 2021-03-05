Политики поздравили женщин с 8 марта в Раде: опубликованы фото
В пятницу, 5 марта, украинские политики решили поздравить женщин-коллег с наступающим праздником весны – Международным женским днем.
Соответствующие кадры на личной странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов. Отметим, что многие мужчины пришли в Верховную Раду с цветами (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, депутат от партии "Слуга народа" Николай Тищенко пришел в сессионный зал с букетами тюльпанов – белыми и оранжевыми. На фото можно увидеть, как он идет с ними поздравлять женщин-нардепов.
Также поздравил коллег с Женским днем, который отмечается 8 марта, и глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Кроме того, на фото, размещенном Доброносовым, можно увидеть депутата от партии "Слуга народа" Юлию Овчинникову. Она позирует в окружении нардепов с букетом тюльпанов.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елена Мошенец поделилась с OBOZREVATEL фото своих букетов. Отметим, что судя по их количеству – женщину поздравили трое мужчин.
"Поздравляют! Говорят много приятных слов, пожеланий, комплиментов, и дарят цветы весенние! В этом году Рада тюльпанная, даже роз не вижу. Это означает, что все заждались весны. Некоторые подарки ждут в кабинете", – рассказала Мошенец.
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева позировала в Раде в розовом костюме и с букетом желтых тюльпанов. Соответствующее фото также разместил в Facebook Ян Доброносов.
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