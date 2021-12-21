Когда отмечали Новый год до Юлия Цезаря: история праздника

Впервые 1 января Новый год отметили в Римской империи в 153 году до нашей эры: в этот день там обычно вступали в должность консулы.

А в 46 году до н.э. Юлий Цезарь окончательно установил начало года на 1 января введением собственного, "юлианского" календаря. До этого римляне праздновали Новый год 1 марта. Как и когда проходило празднование в древности в разных странах, узнавал OBOZREVATEL.

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В Древнем Риме во время празднования Нового года чествовали языческого бога Януса, считавшегося покровителем входов, выходов и всех начал.

По мнению историков, Новый год является самым древним праздником на планете. Первые документальные упоминания о нем датируются третьим тысячелетием до н.э., но эксперты считают, что на самом деле праздник еще старше.

Считается, что традиция отмечать Новый год зародилась в Древней Месопотамии. В Вавилоне праздник приходился на день весеннего равноденствия: люди праздновали пробуждение природы и чествовали верховного бога Мардука.

Отмечали Новый год 12 дней, устраивая веселые карнавалы, маскарады и шествия. Празднование начиналось в конце марта, после прибытия воды в Тигр и Евфрат и начала земледельческих работ. Работать в эти дни было нельзя.

Впоследствии традицию праздновать Новый год у месопотамцев заимствовали Древние Греция, Рим, Египет и другие государства.

Древние греки отмечали Новый год в день летнего солнцестояния – 22 июня. Праздник был посвящен богу виноделия Дионису.

В Древнем Египте многие века с июля по сентябрь отмечали разлив реки Нил, что символизировало начало нового посевного года.

В это время вода в реке считалась наделенной чудодейственными свойствами, поэтому ею египтяне наполняли свои сосуды, веря, что "святая вода" смывает все старое.

Кроме того, именно тогда появился обычай устраивать ночные развлечения и дарить подарки друг другу.

В Древнем Китае Новый год отмечали более трех тысяч лет назад. Празднования длились целый месяц. Название китайского Нового года – Чуньцзе – переводится как "Праздник весны", а наступает он во второе новолуние после зимнего солнцестояния, то есть в период от 17 января до 19 февраля.

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