В чем нельзя встречать Новый год 2022: "запрещенные" цвета и фасоны
Чтобы Новый, 2022 год был удачным, астрологи рекомендуют встречать его в цветах хозяина года Черного водяного тигра. К ним относят голубой, синий, черный, зеленый, белый, золотой, серый и серебристый.
И наоборот, есть цвета, которые могут "разозлить" хищника. Каких оттенков и фасонов стоит избегать в новогоднем наряде, выяснил OBOZREVATEL.Красный и оранжевый цвета
По мнению астрологов, они очень напоминают огонь и могут напугать символа года.
В новогоднем наряде не должны присутствовать данные оттенки – они способны принести проблемы.
Слишком яркие, неоновые оттенки также не по душе Тигру.
Одежда с изображением животных может отпугнуть удачу в 2022 году.
Своенравному Тигру может не понравиться, что его встречают в той же одежде, в которой встречали Быка.
Новый год 2022 не рекомендуется встречать в пижаме или другой домашней одежде, а также в роскошных платьях со шлейфами и большим количеством блесток и стразов. Простота и элегантность – идеальный выбор стиля в год Тигра.
Желательно ограничиться одним или двумя украшениями.
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