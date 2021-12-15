В чем нельзя встречать Новый год 2022: "запрещенные" цвета и фасоны

Анна Паскевич
Праздники
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В чем нельзя встречать Новый год 2022 - год Тигра

Чтобы Новый, 2022 год был удачным, астрологи рекомендуют встречать его в цветах хозяина года Черного водяного тигра. К ним относят голубой, синий, черный, зеленый, белый, золотой, серый и серебристый.

И наоборот, есть цвета, которые могут "разозлить" хищника. Каких оттенков и фасонов стоит избегать в новогоднем наряде, выяснил OBOZREVATEL.

Красный и оранжевый цвета

По мнению астрологов, они очень напоминают огонь и могут напугать символа года.

Красный и оранжевый цвета могут напугать Тигра
Розовый и фиолетовый

В новогоднем наряде не должны присутствовать данные оттенки – они способны принести проблемы.

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Розовый и фиолетовый цвета не должны присутствовать в новогоднем наряде
Кислотные цвета

Слишком яркие, неоновые оттенки также не по душе Тигру.

Есть цвета, которые могут "разозлить" Тигра
Анималистичный принт

Одежда с изображением животных может отпугнуть удачу в 2022 году.

Красный цвет может отпугнуть хозяина 2022 года
Наряд 2021 года

Своенравному Тигру может не понравиться, что его встречают в той же одежде, в которой встречали Быка.

2022 год следует встречать в новой одежде
Домашние вещи или роскошные наряды

Новый год 2022 не рекомендуется встречать в пижаме или другой домашней одежде, а также в роскошных платьях со шлейфами и большим количеством блесток и стразов. Простота и элегантность – идеальный выбор стиля в год Тигра.

Анималистичный принт не актуален в 2022 году
Излишество украшений

Желательно ограничиться одним или двумя украшениями.

Не стоит в Новый год надевать излишне много украшений

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