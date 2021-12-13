Что нельзя дарить на Новый год 2022: вещи, которые могут принести проблемы и бедность

Анна Паскевич
Праздники
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Что нельзя дарить на Новый год 2022 - год Тигра

Одна из главных традиций в Новый годподарки, которые люди дарят своим близким, друзьям, знакомым и коллегам. Однако некоторые предметы, согласно народным приметам, категорически не стоит дарить в праздник, а также принимать в дар.

Считается, что такие вещи могут принести с собой различные неприятности. Кроме того, не каждый подарок по душе хозяину года Тигру. OBOZREVATEL выяснил, что категорически не стоит дарить на Новый год 2022.

Некоторые предметы категорически не стоит дарить на Новый год
Что нельзя дарить на Новый год

1. Ножи, ножницы, штопор и любые другие острые металлические предметы. Народные приметы гласят, что такой подарок может принести сплошные раздоры, болезни и прочие неприятности на весь следующий год. Если вы все же получили такую вещь в подарок, следует "заплатить" за нее дарителю монетку.

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Одна из главных традиций в Новый год – подарки

2. Тапки, полотенца, носки и халаты. Эти предметы наделены негативной энергетикой и могут принести в дом болезни и печаль, убеждают эзотерики.

3. Зеркало. Этот предмет считается "порталом" в потусторонний мир, который может принести несчастья. Если вам подарили такой подарок, не следует смотреться в него – отложите в отдаленное место, а затем и вовсе избавьтесь.

Свечи не стоит дарить на Новый год, поскольку они являются обрядовым предметом

4. Сумки и пустые кошельки. Эти предметы могут принести человеку финансовые проблемы, поэтому существует обычай в кошелек вкладывать небольшое количество денег.

5. Часы. По примете, такой подарок "ворует" время: сулит постоянную его нехватку, опоздания, расставание и многие другие неурядицы. Если вам подарили часы, отдайте за них несколько монет – тогда они перестанут быть подарком.

Любые обрядовые предметы не стоит дарить на Новый год

6. Свечи. Как и любые другие обрядовые предметы, свечи не стоит дарить на Новый год. Если вы все же получили такой подарок, отдайте за него несколько монет.

7. Жемчуг. Украшения с жемчугом, по поверью, могут принести девушке несчастье.

На Новый год нельзя дарить острые металлические предметы

Кроме того, суеверные люди опасаются дарить на Новый год деньги (к бедности), галстуки (к проблемам в отношениях), домашних животных, пустую посуду (особенно хрустальную), книжки, носовые платки, шарфы, перчатки и варежки. Если вы получили одну из таких вещей в подарок, следует отдать за нее небольшое количество денег.

Что нельзя дарить в год Тигра

Согласно восточной философии, хозяину 2022 года царственному Тигру придутся не по душе:

  • мелкие подарки,

  • духи,

  • косметика для волос,

  • расчески,

  • сигареты, алкогольные напитки и аксессуары для них.

Подарок на Новый год 2022 должен быть подаренным от чистого сердца
Что можно дарить на год Тигра

Тигр любит роскошь, поэтому желательно, чтобы подарок на Новый год 2022 был если и не дорогим, то подаренным от чистого сердца.

Брошка, кулон, кольцо с изображением зверя семейства кошачьих или с камнем кошачий глаз могут стать талисманом, который привлечет удачу получившему подарок и тому, кто его дарит.

Суеверные люди опасаются дарить на Новый год деньги

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