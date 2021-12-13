Что нельзя дарить на Новый год 2022: вещи, которые могут принести проблемы и бедность

Одна из главных традиций в Новый год – подарки, которые люди дарят своим близким, друзьям, знакомым и коллегам. Однако некоторые предметы, согласно народным приметам, категорически не стоит дарить в праздник, а также принимать в дар.

Считается, что такие вещи могут принести с собой различные неприятности. Кроме того, не каждый подарок по душе хозяину года Тигру. OBOZREVATEL выяснил, что категорически не стоит дарить на Новый год 2022.

1. Ножи, ножницы, штопор и любые другие острые металлические предметы. Народные приметы гласят, что такой подарок может принести сплошные раздоры, болезни и прочие неприятности на весь следующий год. Если вы все же получили такую вещь в подарок, следует "заплатить" за нее дарителю монетку.

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2. Тапки, полотенца, носки и халаты. Эти предметы наделены негативной энергетикой и могут принести в дом болезни и печаль, убеждают эзотерики.

3. Зеркало. Этот предмет считается "порталом" в потусторонний мир, который может принести несчастья. Если вам подарили такой подарок, не следует смотреться в него – отложите в отдаленное место, а затем и вовсе избавьтесь.

4. Сумки и пустые кошельки. Эти предметы могут принести человеку финансовые проблемы, поэтому существует обычай в кошелек вкладывать небольшое количество денег.

5. Часы. По примете, такой подарок "ворует" время: сулит постоянную его нехватку, опоздания, расставание и многие другие неурядицы. Если вам подарили часы, отдайте за них несколько монет – тогда они перестанут быть подарком.

6. Свечи. Как и любые другие обрядовые предметы, свечи не стоит дарить на Новый год. Если вы все же получили такой подарок, отдайте за него несколько монет.

7. Жемчуг. Украшения с жемчугом, по поверью, могут принести девушке несчастье.

Кроме того, суеверные люди опасаются дарить на Новый год деньги (к бедности), галстуки (к проблемам в отношениях), домашних животных, пустую посуду (особенно хрустальную), книжки, носовые платки, шарфы, перчатки и варежки. Если вы получили одну из таких вещей в подарок, следует отдать за нее небольшое количество денег.

Согласно восточной философии, хозяину 2022 года царственному Тигру придутся не по душе:

мелкие подарки,

духи,

косметика для волос,

расчески,

сигареты, алкогольные напитки и аксессуары для них.

Тигр любит роскошь, поэтому желательно, чтобы подарок на Новый год 2022 был если и не дорогим, то подаренным от чистого сердца.

Брошка, кулон, кольцо с изображением зверя семейства кошачьих или с камнем кошачий глаз могут стать талисманом, который привлечет удачу получившему подарок и тому, кто его дарит.

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