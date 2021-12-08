Новый год 2022: год кого по китайскому календарю и как его встречать

Новый 2022 год, согласно китайскому календарю, будет годом Черного (Голубого) водяного тигра. Это животное является третьим в зодиакальном списке и придет на смену Белому металлическому быку.

Начнется год Тигра не 1 января, а 1 февраля 2022 года и завершится 21 января 2023, поскольку восточный гороскоп привязан к лунному циклу. OBOZREVATEL рассказывает, что может принести Тигр в новом году и как рекомендуется встретить праздник, чтобы привлечь благополучие.

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На смену спокойному и размеренному Быку придет Тигр – символ перемен и непостоянства. Поэтому в 2022 году не следует расслабляться – возможно, придется неожиданно и быстро и корректировать свои планы.

Новый хозяин года поможет проявить жизнерадостность и целеустремленность, чтобы ускорить осуществление мечты. Хищный Тигр будет покровительствовать людям, готовым добиваться желаемых жизненных высот.

В то же время он считается преданным и верным зверем, поэтому от 2022-го можно ждать домашнего уюта, любви и взаимопонимания. Водная стихия будет способствовать самовыражению, поэтому год будет благоприятным для творческих начинаний.

Люди, родившиеся в год Тигра, отличаются смелостью, они упрямы, импульсивны, непредсказуемы и уверены в себе. В то же время они одарены обаянием и умеют нравиться, хотя бывают раздражительны и капризны.

Люди этого знака, как правило, ответственны и не дают пустых обещаний. Они наделены силой духа, поэтому среди них встречаются прекрасные лидеры, способные быстро справиться с любыми преградами на пути.

Поскольку Тигр – это царь джунглей, стол должен быть по-настоящему королевским. Его следует красиво и элегантно украсить, а среди блюд должны преобладать мясные деликатесы.

Предметы декора следует выбрать из натуральных материалов, а украшения – с металлическим золотым или серебряным блеском.

Что касается нарядов, рекомендуемые цвета – черный, серый, синий и голубой. Пестрая одежда, контрастные цвета и кислотные оттенки могут прийтись не по нраву Черному водяному тигру.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как стоит украсить елку на Новый год, чтобы задобрить Черного водяного тигра. Все украшения рекомендуется подбирать с учетом символа 2022 года.