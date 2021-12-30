Новый год 2022: как встречать и что нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньги

Ежегодно в ночь с 31 декабря на 1 января в Украине отмечают Новый год. Символом 2022-го, согласно китайскому календарю, будет Черный водяной тигр.

Начало года является древнейшим праздником, который праздновали практически все народы мира. Подробно о традициях, истории и приметах Нового года читайте в материале OBOZREVATEL.

Древнейшие упоминания о праздновании Нового года датируются третьим тысячелетием до нашей эры, однако ученые предполагают, что праздник в реальности еще старше.

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Считается, что первой Новый год стала праздновать Древняя Месопотамия. В этой стране, которая находилась в долине рек Тигр и Евфрат, начало года наступало в день весеннего равноденствия, вместе с пробуждением природы. Праздник отмечали с размахом, устраивая гуляния и маскарады – никто в эти дни не работал.

Позже обычай позаимствовали Древние Египет, Греция и Рим. Древний Китай праздновал Новый год около трех тысяч лет назад: там его назвали "Праздник весны" (Чуньцзе).

Традиция отмечать начало года 1 января появилась в 153 году до нашей эры в Римской империи, где в эту дату официально вступали в должность консулы. Позже, в 46 году до н. э. Гай Юлий Цезарь учредил так называемый юлианский календарь, который утвердил празднование Нового года 1 января.

В Киевской Руси начало года ассоциировалось с пробуждением природы и отмечалось, предположительно, в первое весеннее новолуние. Праздник назывался "Новое лето", а сам год мог состоять как из 12, так и из 13 месяцев (по лунному календарю).

С принятием христианства был введен юлианский календарь, а Новый год стали праздновать 1 марта, которое считалось днем сотворения мира. Позже праздник перенесли на 1 сентября согласно постановлению Константинопольской церкви.

На украинских землях, которые относились к Великому княжеству Литовскому и позже к Речи Посполитой, Новый год стали отмечать 1 января с 1362 года, а летоисчисление вели от Рождества Христова.

А на территориях, которые входили в состав Российской империи, эта дата была установлена в 1699 году указом Петра І.

В каждой стране существуют свои обычаи празднования Нового года, однако некоторые популярны по всему миру, например традиция отмечать Новый год всей семьей, пить шампанское, загадывать желание, украшать дом и дарить друг другу подарки.

В Украине к Новому году наряжают елку – олицетворение жизни и нового начала, а в саму новогоднюю ночь зажигают бенгальские огни и запускают салюты. Традиционные блюда – оливье, шампанское, мандарины – стали своеобразным символом праздника.

Чтобы Новый год принес счастье и достаток, считается, что к празднику следует сделать в доме генеральную уборку, выбросив все старые, ненужные, сломанные, треснутые и разбитые вещи. А отмечать новогоднюю ночь нужно только в чистой и новой одежде.

Кроме того, по поверью, до наступления Нового года следует вернуть все долги, а также простить всех обидчиков и врагов.

Чтобы загадать желание, его записывают на бумаге, сжигают, а пепел бросают в бокал с шампанским и выпивают под бой курантов. Некоторые бросают в бокал монетку, чтобы в доме было счастье и водились деньги.

Дурной приметой считается в Новый год ругаться и ссориться, стричь волосы и ногти, выносить мусор, мыться, садиться за праздничный стол в старой и неопрятной одежде.

Также считается, что встречать начало года следует, избавившись от ненужных чеков, квитанций, газет, которые могут притянуть финансовые проблемы. То же касается просроченных продуктов и лекарств – тогда грядущий год пройдет в здоровье и сытости.

Отметим, часть запретов Нового года 2022 связана с его символом – Черным водяным тигром. О том, как нельзя встречать этого зверя, читайте в материале.

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