В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения удачи и денег

Новый 2022 год, согласно китайскому календарю, будет годом Черного водяного тигра. Главный цвет года – голубой.

Чтобы угодить хозяину года, астрологи также рекомендуют в качестве цвета новогоднего наряда выбирать "тигриные" цвета: черный, оранжевый, желтый, песочный, золотой и белый. Кроме того, удачными будут бирюзовый, глубокий синий, темно-зеленый, серый и серебристый.

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Хорошо, если на праздничной одежде и аксессуарах будут присутствовать полосы и волны, а украшения стоит выбирать из металла, жемчуга или из серии морской тематики.

Не по душе Тигру придутся одежда, украшения и аксессуары ярких кислотных оттенков. Также необходимо избегать коричневого и фиолетового цветов.

Подбирая наряд, стоит учесть, что Тигр не потерпит никаких излишеств и вычурности. В приоритете – сдержанность, элегантность и свобода движений.

Кроме того, важно помнить, что хозяин года любит все натуральное. Поэтому в качестве наряда на Новый год 2022 подойдет одежда из натуральных тканей – от синтетики следует отказаться.

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