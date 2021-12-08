В чем встречать Новый год 2022: цвета для привлечения удачи и денег

Анна Паскевич
Праздники
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В чем встречать Новый год 2022

Новый 2022 год, согласно китайскому календарю, будет годом Черного водяного тигра. Главный цвет года – голубой.

Чтобы угодить хозяину года, астрологи также рекомендуют в качестве цвета новогоднего наряда выбирать "тигриные" цвета: черный, оранжевый, желтый, песочный, золотой и белый. Кроме того, удачными будут бирюзовый, глубокий синий, темно-зеленый, серый и серебристый.

Главный цвет 2022 года – голубой
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Хорошо, если на праздничной одежде и аксессуарах будут присутствовать полосы и волны, а украшения стоит выбирать из металла, жемчуга или из серии морской тематики.

Новый, 2022 год будет годом Черного водяного тигра
В чем нельзя встречать Новый год 2022

Не по душе Тигру придутся одежда, украшения и аксессуары ярких кислотных оттенков. Также необходимо избегать коричневого и фиолетового цветов.

Подбирая наряд, стоит учесть, что Тигр не потерпит никаких излишеств и вычурности. В приоритете – сдержанность, элегантность и свобода движений.

Тигр любит все натуральное

Кроме того, важно помнить, что хозяин года любит все натуральное. Поэтому в качестве наряда на Новый год 2022 подойдет одежда из натуральных тканей – от синтетики следует отказаться.

На Новый год 2022 лучше выбирать одежду из натуральных тканей

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